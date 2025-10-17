À Lens, Florian Thauvin semble s’être trouvé un nouveau « meilleur ennemi » dans le vestiaire, en la personne de… Morgan Guilavogui.

L’ambiance est bonne du côté de la Gaillette, et le RC Lens le prouve une fois de plus sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, le club artésien a partagé une série de tweets mettant en scène un duel inattendu mais terriblement savoureux : Florian Thauvin contre Morgan Guilavogui, les deux offensifs lancés dans une joute amicale faite de frappes travaillées et de reprises de volée millimétrées.

« Un duel à base de frappes travaillées et de reprises de volée », annonçait le compte officiel du RC Lens. L’enjeu ? Rien d’autre que l’honneur, la technique et la fierté d’un vestiaire en pleine forme. D’un côté, Florian Thauvin, champion du Monde, ailier au pied soyeux et à la frappe redoutée. De l’autre, Morgan Guilavogui, qui a un peu plus de mal à faire l’unanimité au sein du club.

⚔️ La naissance d’une rivalité amicale

Depuis son arrivée à Lens, Thauvin s’est rapidement intégré, affichant sa bonne humeur et son exigence à l’entraînement. Mais c’est face à Guilavogui qu’il semble avoir trouvé son “meilleur ennemi”, celui qui pousse à se dépasser, à toujours viser plus juste à l’entraînement. Dans un groupe lensois connu pour sa cohésion, cette petite compétition interne illustre parfaitement l’état d’esprit du club : exigence, camaraderie et plaisir du jeu. Si c’est Guilavogui qui a remporté le premier round, Thauvin a ensuite pris sa revanche, et n’a donc pas tardé à répondre à son concurrent.

🔴🟡 Une dynamique positive avant le prochain défi

Ce genre d’initiatives reflète aussi la bonne ambiance qui règne actuellement au sein du groupe de Pierre Sage. Les Sang et Or, solidement ancrés dans le haut du classement, ont retrouvé une confiance et un certain plaisir sur le terrain comparé à la saison dernière — une alchimie qui commence souvent à l’entraînement.

Si Thauvin et Guilavogui se livrent des batailles techniques sur la pelouse d’entraînement, nul doute que c’est le RC Lens qui, in fine, en sort grand gagnant. Car un vestiaire qui rit et qui se défie… est souvent un vestiaire qui gagne. Réponse ce dimanche face au Paris FC.