Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Coté à Marseille, il est bien implanté via CMA CGM, le milliardaire Rodolphe Saadé n’aurait aucune intention de racheter ni d’investir à l’OM.

Rodolphe Saadé adore l’OM… mais jusqu’à un certain point. Présent à Marseille via CMA CGM et déjà sponsor maillot du club, l’entrepreneur français ne souhaite pas aller plus loin. Selon Livefoot, malgré son attachement à la ville et au club, il n’a aucune intention de racheter ou d’investir davantage dans l’OM. « En privé, il ne veut pas devenir le nouveau Bernard Tapie », précise le média. Saadé se contente de son rôle actuel, sans envisager de prendre part au capital du club.

Un contexte délicat pour les repreneurs

La situation financière de l’OM complique également la donne. Le club de Frank McCourt a affiché plus de 100 millions d’euros de pertes la saison dernière, ce qui refroidit certains investisseurs. Les Américains restent prudents avec le football français, tandis que les pays du Golfe ont d’autres priorités.

Un rachat de l’OM encore loin

Malgré les annonces sur l’ouverture possible du capital, un rachat partiel ou total de l’OM n’est pas imminent. Rodolphe Saadé et d’autres investisseurs potentiels gardent leurs distances, laissant la situation du club sous contrôle de McCourt pour le moment.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France