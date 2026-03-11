À LA UNE DU 11 MAR 2026
[14:20]FC Nantes : Pierre Ménès jette un grand froid sur Halilhodzic
[14:00]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : les supporters livrent un verdict sans appel pour Pablo Pagis 
[13:40]ASSE Mercato : un Marseillais cible prioritaire de Kilmer pour la montée en Ligue 1
[13:19]OM : l’énorme confidence en privé du milliardaire Rodolphe Saadé sur la vente du club
[13:00]FC Nantes : Halilhodzic débarque à la Jonelière, 4 joueurs déjà poussés vers la sortie !
[12:45]PSG Mercato : Chevalier a déjà trouvé preneur, Hakimi et Mendes menacés ?
[12:29]RC Lens Mercato : après Mamadou Sangaré, un autre énorme transfert à l’horizon ! 
[12:13]ASSE, LOSC, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : après la Real Sociedad, on en sait plus sur l’avenir de Pedro
[12:02]OM : coup de théâtre, Pablo Longoria reprend du service ! 
[11:52]FC Nantes Mercato : Halilhodzic déjà prêt à rapatrier le « Ronaldo africain » ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : l’énorme confidence en privé du milliardaire Rodolphe Saadé sur la vente du club

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 13:19
💬 Commenter
Rodolphe Saadé
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Coté à Marseille, il est bien implanté via CMA CGM, le milliardaire Rodolphe Saadé n’aurait aucune intention de racheter ni d’investir à l’OM.

Rodolphe Saadé adore l’OM… mais jusqu’à un certain point. Présent à Marseille via CMA CGM et déjà sponsor maillot du club, l’entrepreneur français ne souhaite pas aller plus loin. Selon Livefoot, malgré son attachement à la ville et au club, il n’a aucune intention de racheter ou d’investir davantage dans l’OM. « En privé, il ne veut pas devenir le nouveau Bernard Tapie », précise le média. Saadé se contente de son rôle actuel, sans envisager de prendre part au capital du club.

Un contexte délicat pour les repreneurs

La situation financière de l’OM complique également la donne. Le club de Frank McCourt a affiché plus de 100 millions d’euros de pertes la saison dernière, ce qui refroidit certains investisseurs. Les Américains restent prudents avec le football français, tandis que les pays du Golfe ont d’autres priorités.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un rachat de l’OM encore loin

Malgré les annonces sur l’ouverture possible du capital, un rachat partiel ou total de l’OM n’est pas imminent. Rodolphe Saadé et d’autres investisseurs potentiels gardent leurs distances, laissant la situation du club sous contrôle de McCourt pour le moment.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot