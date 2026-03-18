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FRANCE

OM : Rodolphe Saadé en pole position pour racheter le club ! 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 12:00
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Rodolphe Saadé
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Cité parmi les potentiels repreneurs de l’OM, si tant est que Frank McCourt soit ouvert à une vente, Rodolphe Saadé est plébiscité par les supporters marseillais. 

Si Frank McCourt décidait de vendre l’OM, les supporters ont un favori clair : Rodolphe Saadé. Un sondage publié par But place le patron du groupe CMA CGM largement en tête des préférences des fans. À la question « Quel serait le repreneur idéal en cas de départ de Frank McCourt ? », Saadé rafle pas moins de  57,1 % des suffrages !

Les autres options recueillent beaucoup moins d’adhésion chez les supporters de l’OM : 

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  • L’Arabie Saoudite : 28,6 %
  • Un milliardaire surprise : 10,7 %
  • Un repreneur américain : 3,6 %

Cette tendance traduit la volonté des fans marseillais de voir un investisseur local à la tête du club, capable de combiner puissance financière, stabilité et proximité avec les fans. Saadé, déjà reconnu pour sa réussite avec le groupe CMA CGM, apparaît comme une figure rassurante et crédible pour relancer l’OM sur le plan sportif et économique.

La fanbase de l’OM penche du côté de Saadé

Le résultat du sondage montre également une défiance vis-à-vis des investisseurs étrangers, qu’ils soient saoudiens ou américains, et un fort désir de maintenir une identité marseillaise forte au sein du club. Si McCourt venait à se retirer, ce qui est encore loin d’être le cas malgré le désir de s’adosser à des investisseurs partenaires, Rodolphe Saadé pourrait bénéficier d’un soutien massif de la part de la fanbase, un atout précieux pour tout projet ambitieux visant à stabiliser et relancer l’OM. L’avenir du club phocéen pourrait ainsi basculer vers une nouvelle ère, avec un repreneur capable d’allier performance sportive et crédibilité économique.

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