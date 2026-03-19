OM : Saadé plus riche que Pinault (Stade Rennais), vers un projet XXL à Marseille ?

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Et si l’Olympique de Marseille changeait de dimension ? Alors que les rumeurs autour d’un possible rachat du club continuent d’agiter la Canebière, un nom revient avec insistance : celui de Rodolphe Saadé. Un profil qui intrigue autant qu’il impressionne… notamment par sa puissance financière.

Rodolphe Saadé, un poids lourd du business mondial… et de l’OM ?

À la tête du géant maritime CMA CGM, Rodolphe Saadé s’impose aujourd’hui comme l’un des hommes les plus puissants de France.

Avec une fortune estimée à 39 milliards de dollars en 2026, il dépasse largement de nombreuses figures du capitalisme français. Une ascension portée par les années exceptionnelles du transport maritime post-Covid, même si le marché tend aujourd’hui à se stabiliser.

Déjà très impliqué à Marseille, CMA CGM est devenu partenaire principal de l’OM depuis juillet 2023. Un lien fort, qui alimente naturellement les fantasmes autour d’un éventuel rachat.

Plus riche que les Pinault : un écart qui interpelle

La comparaison est frappante.

François Pinault propriétaire du Stade Rennais, figure emblématique du luxe et fondateur du groupe Kering, affiche une fortune estimée à 20,6 milliards de dollars. Un empire solide, porté par des marques comme Gucci ou Saint Laurent.

Mais face à lui, Rodolphe Saadé joue désormais dans une autre dimension financière.

Avec quasiment le double de patrimoine, le patron de CMA CGM disposerait d’une capacité d’investissement bien supérieure, notamment dans un projet aussi exigeant que celui de l’OM.

De quoi nourrir les espoirs d’un club capable de rivaliser à nouveau avec les plus grandes puissances européennes.

Une stratégie d’influence qui dépasse le sport

Rodolphe Saadé ne se contente pas du transport maritime. Ces dernières années, il a accéléré la diversification de son groupe, notamment dans les médias.

Après les rachats de La Tribune, La Provence et Corse Matin, CMA CGM a frappé fort avec l’acquisition de BFM et RMC pour 1,5 milliard d’euros.

Un développement stratégique qui renforce son influence en France, et qui pourrait s’inscrire dans une vision globale incluant le sport.

Car aujourd’hui, l’OM représente bien plus qu’un club de football. C’est une marque, une institution, un levier d’image.

L’OM peut-il vraiment changer de dimension ?

Si un rachat venait à se concriser avec un acteur comme Rodolphe Saadé, l’Olympique de Marseille entrerait dans une nouvelle ère.

Avec une telle puissance financière, le club pourrait envisager :

Un recrutement plus ambitieux

Une stabilité économique renforcée

Une stratégie à long terme plus cohérente

Mais pour l’instant, rien n’est acté.

Un contexte dominé par les géants français

Dans le paysage économique français, les grandes fortunes restent dominées par des figures historiques.

Bernard Arnault conserve la tête avec une fortune colossale de 181 milliards de dollars, suivi par Françoise Bettencourt Meyers avec près de 100 milliards. Alain et Gérard Wertheimer complètent le podium avec plus de 40 milliards.

Dans ce cercle très fermé, Rodolphe Saadé s’installe désormais durablement parmi les poids lourds.

Et à Marseille, une question brûle toutes les lèvres.

Et si Saadé était l’homme du futur pour l’OM ?

Plus riche que les Pinault, déjà lié au club, en pleine expansion économique… Rodolphe Saadé coche de nombreuses cases pour incarner un repreneur crédible.

Reste à savoir s’il souhaite franchir le pas.

Car si tel était le cas, l’OM pourrait bien changer de dimension. Définitivement.