A 40 ans et alors qu’il se retrouve libre après la fin de son contrat au Stade Rennais, Steve Mandanda a annoncé qu’il raccrochait les gants.

Ce n’est pas vraiment une surprise, Steve Mandanda a décidé de prendre sa retraite. Il l’a révélé à L’Equipe ce mercredi : « J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête. J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels mais j’ai dit non à chaque fois ». Le quotidien sportif révèle que les clubs intéressés étaient Le Havre, où il a été formé, Lorient, Guingamp, Brest et Montpellier.

15 ans à l’OM, un titre mondial avec les Bleus

Après une dernière saison compliquée au Stade Rennais, où il a vu Brice Samba arriver pendant l’hiver pour lui prendre sa place de titulaire, Il Fenomeno a donc décidé d’arrêter après vingt ans au plus haut niveau. Sa carrière aura surtout été marquée par son passage à l’OM, long de 15 ans, avec une saison ratée à Crystal Palace en 2016-17. A Marseille, il a été champion de France en 2010, a gagné trois Coupes de la Ligue (2010, 2011 et 2012) et deux trophées des champions (2010 et 2011).

Mais c’est avec l’équipe de France, avec laquelle il a connu 35 sélections, qu’il a remporté son plus grand trophée, la Coupe du monde 2018. Il était alors le remplaçant d’Hugo Lloris, ce qui a été le cas pendant la majeure partie de sa carrière chez les Bleus. Une carrière gigantesque, à la hauteur de son surnom (« le phénomène »).