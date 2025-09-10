OM Mercato : Gouiri a repoussé un géant européen pour rester à Marseille cet été !

Arrivé en janvier à l’OM, Amine Gouiri aurait pu rejoindre un géant du continent cet été mais il a préféré rester à Marseille… où son début de saison est très compliqué !

Grosse révélation faite par Foot Mercato, qui sort quelques gros dossiers n’étant pas allés au bout durant l’intersaison. Selon le média, le Bayern Munich a tenté de recruter Amine Gouiri lors des derniers jours du mercato. Mais l’attaquant de l’OM, arrivé en janvier en provenance de Rennes et qui a connu six premiers mois très réussis, a préféré rester à Marseille ! Les champions d’Allemagne se sont repliés sur l’attaquant sénégalais de Chelsea Nicolas Jackson.

Il pourrait rapidement nourrir des regrets

Amine Gouiri pourrait regretter son choix d’ici quelque temps si la roue ne tourne pas pour lui. Le Franco-Algérien est en effet totalement passé à côté de son début de saison. Titularisé en pointe à Rennes (0-1), il n’a pas existé, avant d’être placé en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang contre le Paris FC (5-2) sans beaucoup plus de réussite et de ne pas sortir du banc à Lyon (0-1), son club formateur. Avec le retour de blessure d’Igor Paixao ainsi que l’arrivée de Matt O’Riley, les places vont être chères dans le compartiment offensif marseillais !

S’il ne se réveille pas rapidement, Amine Gouiri aura bien des occasions de penser, depuis le banc, à cette occasion de signer au Bayern qu’il a laissé passer…