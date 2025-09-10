En plus de sortir d’une rouste à domicile (1-7 contre Lille), le FC Lorient, adversaire de l’OM vendredi soir au Vélodrome, pourrait être privé de deux joueurs.

Roberto De Zerbi devrait être confronté à un petit casse-tête, vendredi, pour la réception de Lorient. L’entraîneur de l’OM va en effet devoir composer avec les joueurs l’ayant déçu à Lyon (0-1), avant la trêve internationale, et ceux rentrés tard de sélection, comme Leonardo Balerdi, pour composer son onze. Un onze contraint à la victoire, après deux défaites lors des trois premières journées et avant d’accueillir le PSG puis d’aller à Strasbourg, le tout avec un choc sur la pelouse du Real Madrid en C1 avant le Classico…

Un milieu blessé, un attaquant incertain

Mais Lorient n’est pas spécialement mieux loti. Les Merlus sortent d’une humiliation à domicile (1-7 contre Lille), plus large défaite de leur histoire au Moustoir en Ligue 1. Et eux aussi devraient être privés de joueurs blessés pendant la quinzaine internationale. Le Télégramme révèle ainsi que le milieu Arthur Avom a eu une alerte au niveau des ischios lors du match avec le Cameroun, au cours duquel il a d’ailleurs inscrit son premier but en sélection.

L’attaquant Aiyegun Tosin a, lui, écourté son passage en sélection du Bénin pour raisons médicales. Mais, selon le média, il s’entraîne normalement depuis mardi. Ouest-France ajoute que Pagis, Fadiga, Adjei, Katseris, Sanusi et Touré sont déjà forfaits. Promu en Ligue 1, le FC Lorient s’attend à vivre un moment compliqué au Vélodrome. Mais le Paris FC n’était pas plus optimiste et il a posé de gros problèmes à l’OM (revenu de 2-0 à 2-2 à l’heure de jeu), avant de s’effondrer…