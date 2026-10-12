FC Nantes : la Brigade Loire déjà sanctionnée après Reims ?

À peine de retour à la Beaujoire face à Reims (0-0), la Brigade Loire pourrait déjà être sanctionnée pour son craquage de fumigènes.

Après les incidents survenus face à Toulouse, le 17 mai dernier, qui avaient entraîné un match à huis clos et deux rencontres de fermeture de la tribune Loire, la Brigade Loire avait été privée des trois premiers matchs à domicile du FC Nantes cette saison, face au Red Star (0-1), Rodez (2-5) et Nancy (1-0). Le principal groupe de supporters nantais a finalement fait son grand retour à la Beaujoire ce samedi, à l’occasion de la réception du Stade de Reims (0-0), comptant pour la huitième journée de Ligue 2.

La Brigade Loire a craqué face à Reims

Pour ses retrouvailles avec la Beaujoire, la Brigade Loire a assuré le spectacle. Les ultras nantais ont déployé un imposant tifo à l’entrée des joueurs, avant de craquer plusieurs fumigènes au coup d’envoi. Les membres du groupe ont également donné de la voix tout au long de la rencontre, tout en affichant leur opposition au projet de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares à travers une banderole.

Une nouvelle sanction contre la tribune Loire ?

Mais ce retour pourrait déjà avoir des conséquences pour le FC Nantes. En raison de l’utilisation de fumigènes, interdite dans les enceintes sportives en dehors des dispositifs autorisés, le club nantais s’expose à une nouvelle sanction disciplinaire. Une amende, voire une fermeture partielle ou totale de la tribune Loire, pourrait notamment être envisagée.

Réunie ce mercredi pour examiner les incidents survenus lors des dernières rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, la commission de discipline de la LFP pourrait se pencher sur le cas des supporters nantais. Reste désormais à savoir si les fumigènes craqués face à Reims entraîneront de nouvelles sanctions, quelques jours seulement après le retour de la Brigade Loire à la Beaujoire.