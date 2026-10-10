FC Nantes – Reims : les Canaris accrochés à la Beaujoire, les enseignements

Devant son public, le FC Nantes a été accroché ce samedi par le Stade de Reims (0-0), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 2.

Dans un contexte marqué par les incertitudes entourant le possible rachat du club par Paulo Tavares, le FC Nantes recevait ce samedi après-midi le Stade de Reims, pour le compte de la huitième journée de Ligue 2. Après trois semaines de trêve internationale, les Canaris espéraient confirmer leur succès décroché sur la pelouse de Boulogne (1-2) et poursuivre leur remontée au classement face à une formation rémoise invaincue depuis le début de la saison. Mais les hommes de Grégory Poirier n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul face aux Rémois (0-0).

Du mieux dans le jeu pour le FC Nantes !

Plutôt entreprenants dans le jeu, les Jaune et Vert semblent s’adapter de mieux en mieux au système en 3-4-3 de leur entraîneur, mais ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou adverse malgré plusieurs occasions de but. Si le résultat reste frustrant, les progrès affichés dans le contenu sont encourageants pour la suite de la saison.

Le FC Nantes remonte à la 13e place au classement

Grâce à ce point du match nul, le FC Nantes gagne deux places au classement et pointe désormais au 13e rang, avec deux points d’avance sur Clermont, 17e et premier relégable, et cinq points de retard sur Nancy, cinquième et premier qualifié pour les play-offs. Malgré leur début de saison compliqué, les Canaris restent donc encore à portée des places qualificatives pour les play-offs et peuvent toujours espérer se rapprocher du haut du classement dans les prochaines semaines.

La Brigade Loire a fait le spectacle pour son retour

Sanctionnée après les incidents survenus en fin de saison dernière face à Toulouse (0-0), la Brigade Loire faisait son grand retour à la Beaujoire ce samedi. Avec un magnifique tifo déployé à l’entrée des joueurs, un craquage de fumigènes au coup d’envoi et des chants et encouragements tout au long de la rencontre, les ultras nantais ont assuré le spectacle.

Par notre correspondant à la Beaujoire, Fabien Chorlet.