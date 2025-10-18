Malgré la victoire, Gérone met en lumière les 3 problèmes du FC Barcelone actuellement
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : l’avenir de Djylian N’Guessan fait débat chez les Verts

ASSE Mercato : l’avenir de Djylian N’Guessan fait débat chez les Verts
Laurent Hess
18 octobre 2025

Le jeune attaquant Djylian N’Guessan, borduré à l’ASSE, suscite les convoitises. Les dirigeants stéphanois doivent-ils le laisser partir cet hiver en cas de belle offre ? C’est notre débat…

« Il faut le garder »

« Après la vente de Mathis Amogou à Chelsea l’hiver dernier, je trouve qu’un transfert cet hiver de Djylian N’Guessan serait un mauvais signal envoyé par Kilmer Sport Ventures. Le groupe nord-américain soutient vouloir s’appuyer sur la formation, et c’est bien normal car celle-ci a déjà fait ses preuves à l’ASSE. N’Guessan doit être à mon sens au cœur du projet KSV, tout comme Paul Eymard, et je trouve regrettable que l’avenir des deux plus grands espoirs stéphanois soient aussi flou.

Tous deux rechignent à prolonger. Et honnêtement, dans le cas de N’Guessan surtout, cela peut se comprendre puisque le jeune attaquant fait figure de 3e choix chez les Verts à son poste, aujourd’hui, derrière Stassin et Duffus. Malgré sa Coupe du monde U20 ratée (en beauté), il y a du beau monde qui le suit à en croire L’Equipe. On peut donc s’attendre à des offres. L’ASSE en avait refusée une, de 7,5 M€, cet été, en provenance du Paris FC. Peut-être que les enchères vont monter en janvier. Mais vendre une « pépite » dès ses 17 ans, non, pas quand on se veut aussi ambitieux que KSV… »

Laurent HESS

« Si j’étais Djylian N’Guessan, je ne prolongerais pas »

Honnêtement, si j’étais Djylian N’Guessan, je ne prolongerais pas.
Le joueur est jeune, talentueux, et il a le temps pour construire sa carrière. Mais à l’ASSE, il ne reçoit pas les garanties qu’un joueur considéré comme une pépite mérite. Aujourd’hui, il semble en perte de confiance, loin de son niveau affiché avant la Coupe du monde U20. Et comment pourrait-il en être autrement ? Il est désormais troisième dans la hiérarchie des attaquants, derrière Lucas Stassin et Joshua Duffus. Quel message lui envoie-t-on ?
La direction refuse de réévaluer son salaire, alors même que le joueur en fait la demande. Dans le même temps, Kilmer Sports montre qu’il a les moyens de conserver Stassin en Ligue 2, mais sans visiblement vouloir investir sur N’Guessan.

Louis CHRESTIAN

ASSEMercato
#A la une#DÉBAT#TRANSFERTS

Les plus lus

Marcus Rashford lors du derby entre le FC Barcelone et Gérone.
FC Barcelone...

Malgré la victoire, Gérone met en lumière les 3 problèmes du FC Barcelone actuellement

Par Raphaël Nouet
Maxime Lopez applaudissant les supporters du Paris FC après le match face à Lorient.
Ligue 1...

OM : un pur Marseillais signe la trahison ultime avec Paris

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Auxerre.
Ligue 1...

RC Lens : Sage sait déjà qui sera le héros du match face au Paris FC

Par Raphaël Nouet
Le défenseur stéphanois Axel Dodote avec l'équipe de France U19.
ASSE...

ASSE Mercato : un défenseur central signé pour remplacer Chico Lamba

Par Raphaël Nouet
Antoine Kombouaré lors d'un tournoi de golf.
FC Nantes...

FC Nantes : un ex-Canari détruit Kombouaré… et le regrette de suite

Par Raphaël Nouet
L'entrée des joueurs à Montjuic lors du Clasico de la saison dernière.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le début de match totalement lunaire face à Gérone (vidéo)

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique et Luis Campos arpentant la pelouse de Lille avant le coup d'envoi du match.
Mercato...

PSG Mercato : un dossier à 70 M€ accéléré par le nul contre Strasbourg

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue 1...

OGC Nice – OL : Fonseca a dévoilé le onze lyonnais

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Mercato...

OM, PSG Mercato : la réponse de Xabi Alonso à un prêt d’Endrick

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo pour le mini-derby est tombée, il y a des surprises !

Par Raphaël Nouet
ASSE Mercato : l’avenir de Djylian N’Guessan fait débat chez les Verts
ASSE...

ASSE Mercato : l’avenir de Djylian N’Guessan fait débat chez les Verts

Par Laurent Hess
PSG – RC Strasbourg : Chevalier se fait (encore) tomber dessus !
LOSC...

PSG – RC Strasbourg : Chevalier se fait (encore) tomber dessus !

Par Laurent Hess
FC Nantes : avant le LOSC, Luis Castro distribue les bons points
FC Nantes...

FC Nantes : avant le LOSC, Luis Castro distribue les bons points

Par Laurent Hess
Premier League : l’annonce inquiétante de Guardiola sur Rodri
Premier League...

Premier League : l’annonce inquiétante de Guardiola sur Rodri

Par Laurent Hess
Mercato : le Real Madrid a son plan pour détourner une pépite du FC Barcelone !
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid a son plan pour détourner une pépite du FC Barcelone !

Par Laurent Hess
Ulisses Garcia (OM)
Le Havre AC...

OM – Le Havre : le groupe marseillais est tombé, avec plusieurs absents

Par Laurent Hess
PSG : Luis Enrique retire deux satisfactions après Strasbourg
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique retire deux satisfactions après Strasbourg

Par Laurent Hess
OM Mercato : De Zerbi a trouvé son Monsieur Propre !
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi a trouvé son Monsieur Propre !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : Pierre Ménès désigne le plus joli coup du Mercato, c’est un chien de la casse !
Ligue 1...

Ligue 1 : Pierre Ménès désigne le plus joli coup du Mercato, c’est un chien de la casse !

Par Laurent Hess
Neymar est cramé, une légende brésilienne le fracasse
FC Barcelone...

Neymar est cramé, une légende brésilienne le fracasse

Par Laurent Hess
ASSE – Le Mans : Horneland va aligner un onze inédit, avec un titulaire surprise
ASSE...

ASSE – Le Mans : Horneland va aligner un onze inédit, avec un titulaire surprise

Par Laurent Hess
PSG : les 3 grands perdants du nul contre Strasbourg clairement identifiés
Ligue 1...

PSG : les 3 grands perdants du nul contre Strasbourg clairement identifiés

Par Laurent Hess
OL, LOSC : Umtiti débarque au Paris FC !
Equipe de France...

OL, LOSC : Umtiti débarque au Paris FC !

Par Laurent Hess
OM : Balerdi sur le banc, Vaz en pointe… quelle compo pour De Zerbi face au Havre ?
Le Havre AC...

OM : Balerdi sur le banc, Vaz en pointe… quelle compo pour De Zerbi face au Havre ?

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet