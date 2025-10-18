Le jeune attaquant Djylian N’Guessan, borduré à l’ASSE, suscite les convoitises. Les dirigeants stéphanois doivent-ils le laisser partir cet hiver en cas de belle offre ? C’est notre débat…

« Il faut le garder »

« Après la vente de Mathis Amogou à Chelsea l’hiver dernier, je trouve qu’un transfert cet hiver de Djylian N’Guessan serait un mauvais signal envoyé par Kilmer Sport Ventures. Le groupe nord-américain soutient vouloir s’appuyer sur la formation, et c’est bien normal car celle-ci a déjà fait ses preuves à l’ASSE. N’Guessan doit être à mon sens au cœur du projet KSV, tout comme Paul Eymard, et je trouve regrettable que l’avenir des deux plus grands espoirs stéphanois soient aussi flou.

Tous deux rechignent à prolonger. Et honnêtement, dans le cas de N’Guessan surtout, cela peut se comprendre puisque le jeune attaquant fait figure de 3e choix chez les Verts à son poste, aujourd’hui, derrière Stassin et Duffus. Malgré sa Coupe du monde U20 ratée (en beauté), il y a du beau monde qui le suit à en croire L’Equipe. On peut donc s’attendre à des offres. L’ASSE en avait refusée une, de 7,5 M€, cet été, en provenance du Paris FC. Peut-être que les enchères vont monter en janvier. Mais vendre une « pépite » dès ses 17 ans, non, pas quand on se veut aussi ambitieux que KSV… »

Laurent HESS

« Si j’étais Djylian N’Guessan, je ne prolongerais pas »

Honnêtement, si j’étais Djylian N’Guessan, je ne prolongerais pas.

Le joueur est jeune, talentueux, et il a le temps pour construire sa carrière. Mais à l’ASSE, il ne reçoit pas les garanties qu’un joueur considéré comme une pépite mérite. Aujourd’hui, il semble en perte de confiance, loin de son niveau affiché avant la Coupe du monde U20. Et comment pourrait-il en être autrement ? Il est désormais troisième dans la hiérarchie des attaquants, derrière Lucas Stassin et Joshua Duffus. Quel message lui envoie-t-on ?

La direction refuse de réévaluer son salaire, alors même que le joueur en fait la demande. Dans le même temps, Kilmer Sports montre qu’il a les moyens de conserver Stassin en Ligue 2, mais sans visiblement vouloir investir sur N’Guessan.



Louis CHRESTIAN