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FRANCE

OL : John Textor refait déjà surface et abat sa dernière carte !

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 15:00
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Malgré avoir été mis hors-jeu par Eagle, John Textor ne lâche toujours pas l’affaire et abat sa dernière carte.

Le bras de fer entre John Textor, via Eagle Football Holdings, et le fonds d’investissement Ares Management s’est transformé en conflit ouvert autour de la gouvernance de l’OL et de la holding qui la contrôle. Alors que Textor a été poussé hors de la direction opérationnelle de la structure, l’homme d’affaires américain refuse de lâcher prise et multiplie les attaques contre Ares et ses décisions.

Accusations de Textor : “décision unilatérale et prédatrice”

Dans un communiqué publié par Eagle Football Holdings, Textor conteste avec force la mise sous administration d’Eagle Bidco — la société anglaise au sommet de la pyramide de contrôle de l’OL — décidée par Ares. Il dénonce une décision qu’il qualifie de “unilatérale et prédatrice”, affirmant que certains des défauts reprochés à la holding auraient été, selon lui, provoqués par Ares lui-même.

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Plus grave encore, Textor accuse Ares d’avoir orchestré une gouvernance parallèle en 2025 pour prendre le contrôle effectif de l’OL, en violation, dit-il, des lois françaises et britanniques. Ces allégations soulignent l’ampleur du désaccord entre les deux parties, au-delà d’un simple conflit financier.

Un conflit judiciaire qui s’étend jusqu’au Brésil

Alors même que Textor a été mis dehors d’Eagle Football Group, il a trouvé un nouvel angle d’attaque judiciaire via Botafogo, club brésilien qu’il contrôle toujours. Le club carioca a annoncé des poursuites contre l’OL et Eagle Football pour des dettes impayées liées à des transferts de joueurs qui n’ont jamais été finalisés — notamment Luiz Henrique et Igor Jesus — et qui, selon Textor, auraient été utilisés pour combler des pertes financières du club rhodanien.

Ce volet judiciaire international ajoute une dimension supplémentaire au conflit, impliquant non seulement des questions de gouvernance mais aussi des litiges financiers transcontinentaux.

La réponse d’Ares et la situation actuelle

De son côté, Ares a déjà engagé des actions pour stabiliser la holding et assurer la continuité de l’OL, notamment en s’engageant à ne pas vendre ou modifier le contrôle de la structure avant une date fixée à juin 2026, tout en maintenant Michele Kang à la tête d’Eagle Football Group.

Malgré ces mesures, Textor maintient qu’il est toujours le propriétaire légitime et qu’il continuera de coopérer avec les administrateurs tout en cherchant à reprendre le contrôle, voire à engager des actions contre Ares pour défendre ses droits.

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