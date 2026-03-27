OL : c’est terminé pour Textor, et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Lyon !

C’est un grand jour pour l’OL : John Textor a été mis hors jeu d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, et ce n’est pas tout !

Dans un tournant capital pour l’avenir financier et stratégique de l’OL, le cabinet britannique Cork Gully a été officiellement nommé administrateur judiciaire de Eagle Football Holdings Bidco Limited, la société holding qui possède environ 85 % du capital d’OL Groupe et, de fait, du club rhodanien. Comme rapporté par L’Équipe, cette décision, prise ce vendredi en vertu du droit anglais des faillites, marque la fin de l’influence directe de John Textor sur la structure actionnariale du club.

Un changement de gouvernance imposé par les difficultés financières

Eagle Bidco, déjà confrontée à de sérieux manquements dans le respect de ses engagements financiers, se retrouve désormais placée sous administration judiciaire. Le cabinet Cork Gully, nommé pour piloter cette phase de redressement, suspend les pouvoirs existants des dirigeants précédents et instaure un moratoire protégeant la holding de ses créanciers.

Cette décision signifie, de facto, que John Textor — fondateur et ancien président de la holding — est désormais écarté des décisions opérationnelles. Une évolution qui intervient après une série de défis qui ont déjà affaibli son rôle au sein de l’écosystème OL, notamment lors de l’été dernier, quand ses pouvoirs opérationnels avaient été réduits suite aux sanctions financières et à la relégation administrative de l’OL en Ligue 2 par la DNCG.

Les conséquences pour l’OL

Malgré l’ampleur de ce changement au sommet de la holding, les administrateurs ont été clairs : l’organisation interne de l’OL — tant sur le plan sportif que structurel — n’est pas directement affectée par cette procédure d’administration judiciaire. Aucun club, y compris l’OL, n’est en procédure d’insolvabilité. Une bonne nouvelle.

Le communiqué précise que les matchs, entraînements et opérations quotidiennes continueront normalement, et que cette mesure vise avant tout à protéger et valoriser la structure de la holding sans perturber les activités sportives ou les supporters.

Michele Kang et l’avenir de l’OL en question

Au cœur de ce dossier, Michele Kang — présidente de l’Olympique Lyonnais depuis 2025 — reste une actrice clé. Aux côtés d’ARES, principal créancier d’Eagle Bidco, elle est l’un des principaux partenaires financiers impliqués dans la restructuration.

Les administrateurs ont d’ailleurs indiqué que leur priorité immédiate est de stabiliser la situation financière, mais ils n’excluent pas d’autres scénarios, y compris une cession d’actifs si aucune solution durable n’émerge. Dans ce contexte, un scénario qui circule serait celui où Kang et ARES seraient amenés à se rembourser via une réappropriation des actifs du club, tout dépendant toutefois des négociations à venir.

Vers une nouvelle ère pour l’OL ?

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une phase charnière, cette nouvelle donne actionnariale pourrait offrir une stabilité accrue et une clarté opérationnelle dont le club a cruellement besoin après plusieurs années de turbulences financières. La mise sous administration de la holding — loin d’être une sanction contre le club lui‑même — apparaît comme une opportunité de restructuration profonde, susceptible de redéfinir l’avenir économique du club lyonnais.