Devant la menace de John Textor de traîner l’OL en justice, Ares Management aurait approché l’homme d’affaires américain pour trouver un arrangement… qui risque de ne pas perdre aux supporters !

Botafogo a publié un communiqué ce mercredi pour annoncer qu’il allait attaquer l’OL en justice. Le club carioca réclame des sommes concernant des transferts, notamment ceux de Luiz Henrique et Igor Jesus, qui ne se sont pas faits avec les Gones. Le premier est allé au Zénith Saint-Pétersbourg et le second à Nottingham Forest. John Textor, qui dirigeait alors l’OL au moment des faits et a donc été le premier responsable si ces transactions ne sont pas allées au bout, estime que Botafogo a financé les pertes de l’OL. Et veut donc récupérer son argent.

Ares pourrait réintégrer Textor !

Ares, qui a écarté John Textor l’été dernier, au moment où la menace d’une rétrogradation de l’OL planait, ne voudrait pas aller jusqu’au procès, selon le compte X Radio Eagle. Le fonds réfléchirait à une solution qui risque de faire grincer des dents chez les supporters lyonnais : « Ares Management aurait repris contact avec John Textor pour tenter de trouver un accord global autour d’Eagle Football. Entre les difficultés financières et les tensions autour des clubs du groupe, aucune des parties ne semble aujourd’hui en capacité de résoudre seule la situation. L’idée d’un compromis prend donc de l’épaisseur, avec un objectif simple pour les 2 parties : limiter les pertes de chacun et stabiliser l’ensemble de la structure. Dans ce scénario, Textor pourrait conserver un rôle central malgré les critiques, faute d’alternative crédible à court terme. Supporter lyonnais, il faut se faire entendre, Textor est toujours là ! Un drame est peut être en train de se jouer actuellement en coulisse ! ».

John Textor de retour dans la partie opérationnelle d’Ares, ce serait effectivement un très mauvais signal envoyé à l’OL, à ses supporters mais également aux instances du football français. Car c’est notamment à cause de lui que la DNCG était prêté à reléguer en Ligue 2…