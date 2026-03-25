À LA UNE DU 25 MAR 2026
[21:08]OM : McCourt violemment attaqué aux Etats-Unis
[20:43]Equipe de France : Mbappé dément le fiasco du Real Madrid et son retour en bleu
[20:31]OL : une solution trouvée avec Textor, elle va faire hurler les supporters lyonnais !
[20:15]PSG : Edinson Cavani affiche ses regrets
[19:48]ASSE Mercato : une recrue hivernale en grande difficulté
[19:08]OL : une légende des Gones continue de mettre à l’amende Messi et Ronaldo
[18:49]RC Lens – PSG : Luis Campos rejette la faute concernant la demande de report
[18:37]FC Nantes : le jeu à la Nantaise est de retour… mais pas grâce à Halilhodzic !
[18:15]RC Lens : Yamal (FC Barcelone) héritier d’un Sang et Or !
[17:55]ASSE : Montanier calme l’euphorie ambiante et va faire un break
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : une solution trouvée avec Textor, elle va faire hurler les supporters lyonnais !

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 20:31
💬 Commenter
John Textor célébrant une victoire de Botafogo.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Devant la menace de John Textor de traîner l’OL en justice, Ares Management aurait approché l’homme d’affaires américain pour trouver un arrangement… qui risque de ne pas perdre aux supporters !

Botafogo a publié un communiqué ce mercredi pour annoncer qu’il allait attaquer l’OL en justice. Le club carioca réclame des sommes concernant des transferts, notamment ceux de Luiz Henrique et Igor Jesus, qui ne se sont pas faits avec les Gones. Le premier est allé au Zénith Saint-Pétersbourg et le second à Nottingham Forest. John Textor, qui dirigeait alors l’OL au moment des faits et a donc été le premier responsable si ces transactions ne sont pas allées au bout, estime que Botafogo a financé les pertes de l’OL. Et veut donc récupérer son argent.

Ares pourrait réintégrer Textor !

Ares, qui a écarté John Textor l’été dernier, au moment où la menace d’une rétrogradation de l’OL planait, ne voudrait pas aller jusqu’au procès, selon le compte X Radio Eagle. Le fonds réfléchirait à une solution qui risque de faire grincer des dents chez les supporters lyonnais : « Ares Management aurait repris contact avec John Textor pour tenter de trouver un accord global autour d’Eagle Football. Entre les difficultés financières et les tensions autour des clubs du groupe, aucune des parties ne semble aujourd’hui en capacité de résoudre seule la situation. L’idée d’un compromis prend donc de l’épaisseur, avec un objectif simple pour les 2 parties : limiter les pertes de chacun et stabiliser l’ensemble de la structure. Dans ce scénario, Textor pourrait conserver un rôle central malgré les critiques, faute d’alternative crédible à court terme. Supporter lyonnais, il faut se faire entendre, Textor est toujours là ! Un drame est peut être en train de se jouer actuellement en coulisse ! ».

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

John Textor de retour dans la partie opérationnelle d’Ares, ce serait effectivement un très mauvais signal envoyé à l’OL, à ses supporters mais également aux instances du football français. Car c’est notamment à cause de lui que la DNCG était prêté à reléguer en Ligue 2…

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot