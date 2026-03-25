Samedi, Lionel Messi a marqué sur coup franc le 901e but de sa carrière. Mais s’il est bon dans l’exercice, le maître en la matière demeure l’ancien Lyonnais Juninho.

Samedi, l’Inter Miami était en déplacement sur la pelouse de Newy York City. Au terme d’un match à rebondissements, les champions de MLS se sont imposés 3-2, grâce notamment à un but de Lionel Messi sur coup franc. C’était le 901e de la carrière de l’Argentin, dans un exercice dans lequel il est passé maître. Mais dont il n’est pas le maître incontesté. Le compte X Pop Foot a publié un classement des dix joueurs ayant marqué le plus de coups francs au XXIe siècle. Lionel Messi n’arrive « que » 2e avec 71 buts marqués de cette façon. Le leader demeure l’ancien Lyonnais Juninho, qui en a mis 77.

Juninho, une palette sur coups francs plus variée que celle de Messi

Le stratège brésilien, clef de voûté du grand OL qui a remporté sept titres d’affilée entre 2002 et 2008, n’avait pas son pareil pour marquer sur coup franc. En finesse, en force, de près, de loin, plein axe, excentré… Même de 40 mètres, comme contre Ajaccio, il était capable de surprendre un gardien car sa façon de frapper le ballon était unique. Le cuir donnait l’impression de s’envoler pour finir dans les tribunes mais il finissait par retomber dans les filets adverses. Douze ans après la fin de sa carrière, les compilations de ses plus beaux buts continuent de tourner sur les réseaux sociaux.

Lionel Messi n’a pas une telle palette de frappes dans son arsenal, même s’il est lui aussi redoutable. A signaler que Cristiano Ronaldo est 4e de ce classement (Ronaldinho est 3e) avec 61 buts. Le Portugais en marquait surtout quand il jouait à Manchester United. Mais ces dernières années, s’il continue à les tirer, il est beaucoup moins en réussite, ce qui lui vaut des moqueries des supporters adverses…

Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)