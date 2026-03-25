À LA UNE DU 25 MAR 2026
[20:15]PSG : Edinson Cavani affiche ses regrets
[19:48]ASSE Mercato : une recrue hivernale en grande difficulté
[19:08]OL : une légende des Gones continue de mettre à l’amende Messi et Ronaldo
[18:49]RC Lens – PSG : Luis Campos rejette la faute concernant la demande de report
[18:37]FC Nantes : le jeu à la Nantaise est de retour… mais pas grâce à Halilhodzic !
[18:15]RC Lens : Yamal (FC Barcelone) héritier d’un Sang et Or !
[17:55]ASSE : Montanier calme l’euphorie ambiante et va faire un break
[17:24]OM : Christophe Galtier est à Marseille !
[17:03]FC Barcelone Mercato : Deco à l’affut pour une piste du PSG
[16:42]PSG : Désiré Doué parti pour détrôner Kylian Mbappé (Real Madrid)
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : une légende des Gones continue de mettre à l’amende Messi et Ronaldo

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 19:08
💬 Commenter
Juninho lors de son retour à l'OL dans le rôle de directeur sportif.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Samedi, Lionel Messi a marqué sur coup franc le 901e but de sa carrière. Mais s’il est bon dans l’exercice, le maître en la matière demeure l’ancien Lyonnais Juninho.

Samedi, l’Inter Miami était en déplacement sur la pelouse de Newy York City. Au terme d’un match à rebondissements, les champions de MLS se sont imposés 3-2, grâce notamment à un but de Lionel Messi sur coup franc. C’était le 901e de la carrière de l’Argentin, dans un exercice dans lequel il est passé maître. Mais dont il n’est pas le maître incontesté. Le compte X Pop Foot a publié un classement des dix joueurs ayant marqué le plus de coups francs au XXIe siècle. Lionel Messi n’arrive « que » 2e avec 71 buts marqués de cette façon. Le leader demeure l’ancien Lyonnais Juninho, qui en a mis 77.

Juninho, une palette sur coups francs plus variée que celle de Messi

Le stratège brésilien, clef de voûté du grand OL qui a remporté sept titres d’affilée entre 2002 et 2008, n’avait pas son pareil pour marquer sur coup franc. En finesse, en force, de près, de loin, plein axe, excentré… Même de 40 mètres, comme contre Ajaccio, il était capable de surprendre un gardien car sa façon de frapper le ballon était unique. Le cuir donnait l’impression de s’envoler pour finir dans les tribunes mais il finissait par retomber dans les filets adverses. Douze ans après la fin de sa carrière, les compilations de ses plus beaux buts continuent de tourner sur les réseaux sociaux.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Lionel Messi n’a pas une telle palette de frappes dans son arsenal, même s’il est lui aussi redoutable. A signaler que Cristiano Ronaldo est 4e de ce classement (Ronaldinho est 3e) avec 61 buts. Le Portugais en marquait surtout quand il jouait à Manchester United. Mais ces dernières années, s’il continue à les tirer, il est beaucoup moins en réussite, ce qui lui vaut des moqueries des supporters adverses…

Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

OLFC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OL, Real Madrid