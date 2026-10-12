Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander cet été, Yassir Zabiri (21 ans) brule en Liga au point d’ère l’égal de Lamine Yamal et de Kylian Mbappé.

Yassir Zabiri n’en finit plus d’impressionner en Espagne. Incapable de se faire un nom au Stade Rennais la saison dernière, le jeune attaquant marocain a rejoint le Racing Santander en prêt cet été afin de retrouver du temps de jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est en train de fonctionner.

Zabiri flambe en Liga

Dimanche, face à Valence, le Rennais a encore trouvé le chemin des filets. Son septième but en huit journées de Liga lui permet de rejoindre des références offensives comme Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans la course au classement des buteurs. Le Racing a finalement concédé le nul (2-2), mais Zabiri a une nouvelle fois confirmé son excellente forme. Le début de saison de l’international marocain est particulièrement impressionnant.

Après un triplé contre Elche puis un doublé face à Alavés, l’attaquant continue d’enchaîner les performances décisives. Sa nouvelle réalisation contre Valence confirme qu’il ne s’agissait pas d’un simple coup d’éclat. À seulement 21 ans, Zabiri affiche déjà une efficacité remarquable dans l’un des grands championnats européens. Cette progression est d’autant plus intéressante que son temps de jeu avait été très limité à Rennes lors de la seconde partie de la saison dernière. Le joueur n’avait disputé que six rencontres, toutes comme remplaçant, pour un total de 42 minutes.

L’OM peut avoir des regrets

Le prêt de Zabiri pourrait rapidement devenir une excellente opération pour le club breton. Le Racing Santander ne dispose d’aucune option d’achat et le joueur doit revenir en Bretagne à l’issue de son prêt, prévu pour une saison. Le Stade Rennais conserve donc la maîtrise de son avenir. Si l’attaquant poursuit sur cette lancée, Franck Haise pourrait récupérer en 2027 un joueur beaucoup plus aguerri, avec une confiance renforcée et une expérience précieuse en Liga. Le club avait investi environ dix millions d’euros pour le recruter à Famalicão en février dernier.

Son éclosion en Espagne pourrait donc donner une nouvelle dimension à ce pari sur l’avenir. Cette réussite pourrait également raviver quelques regrets du côté de Marseille. L’OM s’était renseigné sur le profil de Zabiri dès janvier 2025, avec l’idée de l’attirer sur la Canebière. Mais le dossier n’avait finalement pas abouti. À l’époque, l’attaquant marocain était encore en pleine progression. Depuis, il s’est révélé au grand public en terminant meilleur buteur de la Coupe du monde U20 remportée par le Maroc, avant de rejoindre le Stade Rennais. Pour Zabiri, l’objectif est désormais de poursuivre sur cette lancée et de confirmer son potentiel sur la durée.