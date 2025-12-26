OM Mercato : gros rebondissement dans le dossier Saibari !

Un transfert d’Ismaël Saibari (PSV Eindhoven) à l’OM serait davantage possible l’été prochain que cet hiver.

En quête d’un numéro 10 cet hiver pour apporter de la créativité à son jeu, l’OM explore de nombreuses pistes. L’un d’elles mène au milieu offensif du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le Marocain éclate aux yeux de l’Europe cette saison.

Saibari à l’OM l’été prochain ?

Interrogé sur X, Hakim Zakos a donné des nouvelles de ce dossier. Selon le journaliste franco-marocain, l’Olympique de Marseille serait toujours intéressé par Ismaël Saibari, mais viserait plutôt un recrutement l’été prochain plutôt que durant ce mercato hivernal.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSV Eindhoven, l’international marocain, présent actuellement à la CAN 2025 avec les Lions de l’Atlas, est valorisé à 32 millions d’euros par le site Transfermarkt, un montant que les dirigeants marseillais seraient donc plus enclins à investir lors du prochain mercato estival.