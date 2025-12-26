À LA UNE DU 26 DéC 2025
[21:45]FC Nantes Mercato : une piste très ambitieuse a donné sa réponse aux Kita !
[21:11]Mercato : le RC Lens fait connaître sa position pour Gessime Yassine, l’OM jubile
[20:45]CAN 2025 : les Comores accrochés par la Zambie, Pandor (RC Lens) s’est encore fait remarquer
[20:31]PSG Mercato : Rüdiger à Paris en 2026 ? Le Real Madrid va prendre une décision !
[20:10]OM Mercato : gros rebondissement dans le dossier Saibari !
[19:41]PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile son équipe type de mi-saison en Ligue 1
[19:24]FC Barcelone Mercato : un effort à 5 M€, et le Barça aura un joueur clé dès cet hiver !
[18:51]OM Mercato : le PSG veut fourrer son nez dans un dossier qui fait grand bruit à Marseille
[18:31]Stade Rennais Mercato : un transfert à prix d’or se précise, le PSG et le Real Madrid sous pression
[18:14]FC Nantes : une qualif mais aussi de la frustration pour Mohamed avec l’Égypte à la CAN
OM Mercato : gros rebondissement dans le dossier Saibari !

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 20:10
Ismaël Saibari (PSV Eindhoven)

Un transfert d’Ismaël Saibari (PSV Eindhoven) à l’OM serait davantage possible l’été prochain que cet hiver.

En quête d’un numéro 10 cet hiver pour apporter de la créativité à son jeu, l’OM explore de nombreuses pistes. L’un d’elles mène au milieu offensif du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le Marocain éclate aux yeux de l’Europe cette saison.

Saibari à l’OM l’été prochain ?

Interrogé sur X, Hakim Zakos a donné des nouvelles de ce dossier. Selon le journaliste franco-marocain, l’Olympique de Marseille serait toujours intéressé par Ismaël Saibari, mais viserait plutôt un recrutement l’été prochain plutôt que durant ce mercato hivernal.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSV Eindhoven, l’international marocain, présent actuellement à la CAN 2025 avec les Lions de l’Atlas, est valorisé à 32 millions d’euros par le site Transfermarkt, un montant que les dirigeants marseillais seraient donc plus enclins à investir lors du prochain mercato estival.

