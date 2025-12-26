À LA UNE DU 26 DéC 2025
[17:39]Un ancien de l’ASSE et du RC Lens au cœur d’un gros scandale en plein match
[17:08]PSG Mercato : un club improbable prêt à faire une offre démentielle pour un pilier de Luis Enrique ?
[16:49]OM Mercato : Marseille prêt à abandonner Yassine pour une révélation de Ligue 1 ?
[16:20]OM : les très belles anecdotes de Longoria et Benatia sur Jean-Louis Gasset
[16:05]ASSE : l’hommage très émouvant des Verts après le décès de Jean-Louis Gasset
[15:54]Mercato : une piste de l’OL détournée par le FC Barcelone ? La réponse n’a pas tardé !
[15:38]CAN 2025 : l’Angola de Mata (OL) se fait reprendre par le Zimbabwe
[15:20]OL : les pistes des Gones pour le mercato hivernal
[15:00]ASSE – Bernard Caïazzo : « Jean-Louis Gasset respirait le football »
[14:39]ASSE, OM : les premiers hommages tombent pour Jean-Louis Gasset
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Bernard Caïazzo : « Jean-Louis Gasset respirait le football »

Par Laurent Hess - 26 Déc 2025, 15:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’ancien président de l’ASSE Bernard Caïazzo rend hommage à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à 72 ans. Il tenait le Montpelliérain en haute estime et avait été épaté par son passage chez les Verts.

« La disparition de Jean-Louis est une bien triste nouvelle. Il venait juste d’avoir 72 ans. Je lui devais le respect puisqu’il avait un mois de plus que moi, on en souriait… Signe du destin, hier j’ai regardé avec mon fils les meilleurs moments de la saison 2018-19 sur Youtube, on avait fini 4e. Jean-Louis a offert à l’ASSE sa dernière qualification européenne. Il partait de loin car à son arrivée, nous étions mal embarqués. Oscar Garcia était parti, Julien Sablé avait assuré l’intérim et l’équipe était en chute libre au classement. L’arrivée de Jean-Louis avait tout changé.

« Avec Jean-Louis, on pouvait dormir tranquille »

En un an et demi, il nous a fait passer de la zone rouge à l’Europe. Il était même proche de nous qualifier pour la Ligue des champions. Avec Jean-Louis sur le banc, c’était comme avec Christophe Galtier, on pouvait dormir tranquille. Il tirait 200% de ses joueurs. Il avait toutes les qualités des grands coachs, sur le plan tactique, dans le management, la dimension humaine. C’était un coach entraînant, fédérateur. Sa carrière a été exceptionnelle, avec l’équipe de France, le PSG. Il était venu à l’ASSE grâce à Eric Blondel, ils s’étaient connus à Paris. Jean-Louis avait décidé de quitter l’ASSE parce qu’avec Roland Romeyer, il considérait que nous manquions d’ambition. J’étais aux Etats-Unis quand il m’a annoncé son intention de partir. J’ai essayé de le retenir mais il avait déjà pris sa décision. Je savais que ce serait dur sans lui. Il avait attiré des joueurs sur son nom, il avait l’adhésion de tous. C’était un grand meneur d’hommes, et un grand homme. Il respirait le football. Je dis souvent que quand les gens du Sud sont bons, ils sont très bons. C’est aussi le cas de Christophe Galtier, de Didier Deschamps. Même dans ses commentaires Jean-Louis était au dessus du lot. C’est un exemple pour tous les coachs du monde entier. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot