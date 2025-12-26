L’ancien président de l’ASSE Bernard Caïazzo rend hommage à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à 72 ans. Il tenait le Montpelliérain en haute estime et avait été épaté par son passage chez les Verts.

« La disparition de Jean-Louis est une bien triste nouvelle. Il venait juste d’avoir 72 ans. Je lui devais le respect puisqu’il avait un mois de plus que moi, on en souriait… Signe du destin, hier j’ai regardé avec mon fils les meilleurs moments de la saison 2018-19 sur Youtube, on avait fini 4e. Jean-Louis a offert à l’ASSE sa dernière qualification européenne. Il partait de loin car à son arrivée, nous étions mal embarqués. Oscar Garcia était parti, Julien Sablé avait assuré l’intérim et l’équipe était en chute libre au classement. L’arrivée de Jean-Louis avait tout changé.

« Avec Jean-Louis, on pouvait dormir tranquille »

En un an et demi, il nous a fait passer de la zone rouge à l’Europe. Il était même proche de nous qualifier pour la Ligue des champions. Avec Jean-Louis sur le banc, c’était comme avec Christophe Galtier, on pouvait dormir tranquille. Il tirait 200% de ses joueurs. Il avait toutes les qualités des grands coachs, sur le plan tactique, dans le management, la dimension humaine. C’était un coach entraînant, fédérateur. Sa carrière a été exceptionnelle, avec l’équipe de France, le PSG. Il était venu à l’ASSE grâce à Eric Blondel, ils s’étaient connus à Paris. Jean-Louis avait décidé de quitter l’ASSE parce qu’avec Roland Romeyer, il considérait que nous manquions d’ambition. J’étais aux Etats-Unis quand il m’a annoncé son intention de partir. J’ai essayé de le retenir mais il avait déjà pris sa décision. Je savais que ce serait dur sans lui. Il avait attiré des joueurs sur son nom, il avait l’adhésion de tous. C’était un grand meneur d’hommes, et un grand homme. Il respirait le football. Je dis souvent que quand les gens du Sud sont bons, ils sont très bons. C’est aussi le cas de Christophe Galtier, de Didier Deschamps. Même dans ses commentaires Jean-Louis était au dessus du lot. C’est un exemple pour tous les coachs du monde entier. »