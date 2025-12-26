À LA UNE DU 26 DéC 2025
[17:39]Un ancien de l’ASSE et du RC Lens au cœur d’un gros scandale en plein match
[17:08]PSG Mercato : un club improbable prêt à faire une offre démentielle pour un pilier de Luis Enrique ?
[16:49]OM Mercato : Marseille prêt à abandonner Yassine pour une révélation de Ligue 1 ?
[16:20]OM : les très belles anecdotes de Longoria et Benatia sur Jean-Louis Gasset
[16:05]ASSE : l’hommage très émouvant des Verts après le décès de Jean-Louis Gasset
[15:54]Mercato : une piste de l’OL détournée par le FC Barcelone ? La réponse n’a pas tardé !
[15:38]CAN 2025 : l’Angola de Mata (OL) se fait reprendre par le Zimbabwe
[15:20]OL : les pistes des Gones pour le mercato hivernal
[15:00]ASSE – Bernard Caïazzo : « Jean-Louis Gasset respirait le football »
[14:39]ASSE, OM : les premiers hommages tombent pour Jean-Louis Gasset
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE, OM : Jean-Louis Gasset est décédé

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 13:55
💬 Commenter
Jean-Louis Gasset
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’ancien entraîneur de l’ASSE et de l’OM, Jean-Louis Gasset, est mort ce vendredi à l’âge de 72 ans.

Triste nouvelle : Jean-Louis Gasset s’est éteint ce vendredi à l’âge de 72 ans, a annoncé le Montpellier HSC sur ses réseaux sociaux. Les causes de son décès sont pour l’heure inconnues.

Une figure du football français nous a quittés

Après une carrière de joueur passée quasiment intégralement à Montpellier (1975-1985), Jean-Louis Gasset a débuté sa carrière d’entraîneur en 1998. Il a notamment dirigé le MHSC à trois reprises (1998-1999, 2017, 2024-2025), l’AS Saint-Étienne (2017-2019), les Girondins de Bordeaux (2020-2021) et l’Olympique de Marseille (2024). Son dernier passage sur un banc remonte à avril dernier avec Montpellier. Depuis, il officiait comme consultant pour Ligue 1+, principal diffuseur du championnat de France.

Toute l’équipe de But! Football Club adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Louis Gasset.

ASSEOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, OM