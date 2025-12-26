ASSE, OM : Jean-Louis Gasset est décédé

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ancien entraîneur de l’ASSE et de l’OM, Jean-Louis Gasset, est mort ce vendredi à l’âge de 72 ans.

Triste nouvelle : Jean-Louis Gasset s’est éteint ce vendredi à l’âge de 72 ans, a annoncé le Montpellier HSC sur ses réseaux sociaux. Les causes de son décès sont pour l’heure inconnues.

Une figure du football français nous a quittés

Après une carrière de joueur passée quasiment intégralement à Montpellier (1975-1985), Jean-Louis Gasset a débuté sa carrière d’entraîneur en 1998. Il a notamment dirigé le MHSC à trois reprises (1998-1999, 2017, 2024-2025), l’AS Saint-Étienne (2017-2019), les Girondins de Bordeaux (2020-2021) et l’Olympique de Marseille (2024). Son dernier passage sur un banc remonte à avril dernier avec Montpellier. Depuis, il officiait comme consultant pour Ligue 1+, principal diffuseur du championnat de France.

Toute l’équipe de But! Football Club adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Louis Gasset.