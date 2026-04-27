FC Nantes : après Rennes, Halilhodzic a balancé une vérité qui fait mal sur son équipe

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Après la défaite du FC Nantes dans le derby face au Stade Rennais, Vahid Halilhodzic s’est une nouvelle fois montré abattu.

Le FC Nantes a encore laissé filer des points dans les ultimes instants. Battus 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche, les Canaris ont concédé un nouveau but dans le temps additionnel, un scénario devenu presque récurrent cette saison et qui les rapproche dangereusement de la Ligue 2.

Dans un contexte déjà tendu, l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic est apparu profondément abattu après la rencontre.

« Je suis abattu depuis un certain moment déjà »

Face aux médias, le technicien bosnien n’a pas caché son désarroi :

« Je suis abattu depuis un certain moment déjà. Mais ce soir c’est vraiment difficile d’accepter ça. Si on analyse ce match, les joueurs ont tout donné. »

Nantes a pourtant montré du volume de jeu, avec de nombreuses situations offensives, mais sans réussite.

L’efficacité, le grand mal du FC Nantes

Le coach nantais a insisté sur un problème récurrent : le manque de réalisme devant le but. Une vérité qui fait mal.

« On a surtout montré nos limites sur le plan de l’efficacité. C’était un peu trop. On demande toujours de gagner mais pour cela il faut marquer. Notre efficacité était presque inexistante. »

Une frustration d’autant plus forte que Nantes a une nouvelle fois encaissé un but dans les derniers instants, après avoir déjà subi plusieurs scénarios similaires ces dernières semaines.

Une série noire dans les fins de match

Halilhodzic pointe un problème mental et structurel qui coûte cher à son équipe :

« Quand ça fait 7 ou 8 matches que vous perdez au dernier moment… c’est vraiment stressant et pourtant j’ai de l’expérience. »

Le technicien décrit une accumulation de détails défavorables, où son équipe ne parvient pas à “tuer” les matchs malgré les occasions.

« Pour avoir de l’espoir, il faut gagner »

À cinq journées de la fin et alors que la relégation se rapproche, la situation comptable devient critique. Interrogé sur les chances de maintien, Halilhodzic a répondu sans détour :

« Pour avoir de l’espoir, pour faire un miracle, il faut gagner. Or, on ne gagne pas. C’est la réalité, elle est cruelle, mais elle est là. »

Malgré la défaite, l’entraîneur refuse toutefois de remettre en cause l’engagement de ses joueurs :

« Ils se sont battus, je ne peux rien reprocher sur l’engagement. »

Rennes plus réaliste, Nantes puni encore

Dans un derby breton intense, Rennes a fait la différence dans les dernières secondes grâce à un but tardif de Valentin Rongier, ancien joueur du FC Nantes, scellant le sort de la rencontre.

Avec cette nouvelle défaite, le FC Nantes reste englué dans la zone rouge et voit la Ligue 2 se rapprocher dangereusement. Le discours de Halilhodzic traduit une équipe touchée mentalement, incapable de convertir ses efforts en résultats.

La fin de saison s’annonce désormais comme une course contre la montre… et contre la fatalité.