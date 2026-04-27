OM : Le coupable de la déroute contre Nice a été identifié par Habib Beye 

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le Olympique de Marseille pensait tenir une victoire précieuse… mais a finalement tout laissé filer. Accrochés par l’OGC Nice (1-1) au Vélodrome, les Marseillais voient la Ligue des champions s’éloigner. Et en interne, la frustration est immense.

Une fin de match qui fait tout basculer

Tout semblait sous contrôle. Mais dans les dernières minutes, l’OM a complètement perdu le fil. Une faute évitable, un penalty concédé, et deux points qui s’envolent dans un silence pesant.

Ce scénario cruel a rapidement fait émerger des tensions. Car plus qu’un simple fait de jeu, c’est toute la gestion de fin de match qui est pointée du doigt.

Habib Beye lâche un message fort

Après la rencontre, Habib Beye n’a pas mâché ses mots. Sans citer de nom, le coach marseillais a clairement visé ses remplaçants :

« Quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut le faire au niveau… et ça n’a pas été notre cas sur la fin. »

Un message clair, presque tranchant. Derrière cette déclaration, un constat : certains joueurs n’ont pas répondu présents dans un moment clé de la saison.

Abdelli dans l’œil du cyclone

Et très vite, un nom a émergé en coulisses, révélé par RMC Sport : Himad Abdelli.

Entré en fin de match, le milieu offensif est directement impliqué sur l’action fatale. Une perte de balle évitable dans une zone dangereuse… qui amène le penalty niçois. Une erreur lourde de conséquences.

Arrivé cet hiver avec des attentes élevées, l’ancien joueur d’Angers peine à trouver sa place. Match après match, ses performances déçoivent, et cet épisode pourrait marquer un tournant dans sa situation à Marseille.

Une course à la C1 relancée… dans le mauvais sens

Ce faux pas pourrait coûter très cher. Dans une lutte acharnée pour les places européennes, chaque point compte. Et l’OM vient peut-être de laisser filer bien plus qu’un simple match nul.

Entre erreurs individuelles, manque d’impact et pression grandissante, Marseille traverse une zone de turbulences au pire moment.

Une chose est sûre : en interne, les responsabilités sont déjà en train d’être établies… et certains joueurs sont désormais attendus au tournant.