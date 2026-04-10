OM Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir d’Hojbjerg

Ardemment courtisé en Italie, Pierre-Emile Hojbjerg se dirigerait vers un départ de l’OM cet été.

La semaine dernière, le Corriere dello Sport a révéléque l’Inter Milan et l’AS Roma seraient intéressés par le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg, déjà courtisé depuis plusieurs semaines par la Juventus Turin. Le quotidien italien a précisé que le club phocéen serait ouvert à une vente du Danois lors du prochain mercato estival et attendrait 12 millions d’euros plus des bonus.

Hojbjerg se rapproche d’un départ

Dans une vidéo sur son compte YouTube, La Tribune Olympienne a commenté cette information en affirmant que Pierre-Emile Hojbjerg serait plus proche d’un départ de l’OM cet été que d’une troisième saison sous le maillot marseillais. « Aujourd’hui, l’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg est plus en dehors de l’Olympique de Marseille qu’avec l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Il a encore une cote en Italie. On sait que ça fait un moment que la Juventus s’intéresse à lui. L’Inter Milan et l’AS Roma qui se greffent au dossier, ce n’est pas étonnant », a expliqué le suiveur de l’OM.

Arrivé à l’été 2024 à l’OM en provenance de Tottenham contre 13,5 millions d’euros, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un taulier de l’équipe olympienne. Cependant, il fait l’objet de nombreuses critiques depuis le début de la saison. Un départ lors de la prochaine fenêtre des transferts ne serait donc pas une surprise.