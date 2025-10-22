Battu par l’OL (0-1) lors de la 1ère journée d’Europa League, le FC Utrecht a déposé une plainte auprès de l’UEFA après que Rachid Ghezzal ait finalement été désinscrit des listes européennes.

Drôle d’histoire que celle qui arrive à l’Olympique Lyonnais ! Le club rhodanien a appris ces derniers jours que Rachid Ghezzal n’était finalement pas autorisé à participer à l’Europa League cette saison, au motif qu’il a retrouvé son club formateur après le 1er septembre, soit après la clôture des listes de joueurs envoyées à l’UEFA. L’instance continentale a reconnu son erreur et expliqué qu’il n’y aurait pas de conséquence pour les Gones, qui ont fait joué leur milieu lors de la 1ère journée, à Utrecht (1-0).

Ghezzal avait été décisif face à Utrecht

Sauf que le club néerlandais n’est pas de cet avis. Il n’a pas oublié que Ghezzal, qui a disputé les 25 dernières minutes de la partie, avait délivré la passe décisive à Tanner Tessmann. Selon Le Dauphiné Libéré, les dirigeants d’Utrecht auraient déposé une plainte auprès de l’UEFA afin de récupérer les trois points sur tapis vert.

Concrètement, l’OL ne risque pas grand-chose étant donné que l’UEFA est à l’origine de l’erreur et a reconnu sa faute. Mais l’instance n’est pas à une surprise près…