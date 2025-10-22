OL Mercato : Lyon a mis la main sur son sauveur, le Stade Rennais s’étrangle !

Dans un effectif réduit et déjà mis à rude épreuve par un calendrier chargé, l’Olympique Lyonnais a trouvé un renfort inattendu : Hans Hateboer (31 ans). Les espoirs semblent grands dans le Rhône. Peut-il trop ?

L’OL a peut-être mis la main sur son sauveur avec Hans Hateboer (31 ans). Le défenseur néerlandais, récupéré la semaine dernière en provenance du Stade Rennais, arrive comme joker défensif et pourrait bien devenir l’élément clé pour l’OL dans les semaines à venir.

À Rennes, Hateboer n’a pourtant jamais réussi à convaincre. Critiqué pour ses prestations inconstantes, le Néerlandais est considéré comme un flop, incapable de s’imposer durablement dans l’effectif breton. Son départ n’a donc surpris personne et laisse le Stade Rennais dans une certaine résignation, tandis que Lyon se frotte les mains.

Hateboer, un vrai plus pour l’OL ?

Avec la Coupe d’Afrique des Nations en ligne de mire, où Moussa Niakhaté et Clinton Mata seront mobilisés, le club rhodanien sait qu’il aura besoin de profondeur et de polyvalence. Selon Le Progrès, « l’arrivée en tant que joker du défenseur polyvalent et expérimenté Hans Hateboer ne fera pas de mal, surtout en prévision de la CAN, mais aussi pour concurrencer Maitland-Niles ».

L’ombre au tableau, c’est le manque de rythme. Avec seulement 21 minutes jouées depuis le début de la saison, Hateboer arrive en cours de saison et devra rapidement se mettre dans le bain. Une adaptation qui pourrait prendre quelques matches, surtout dans un calendrier infernal où Lyon jouera quasiment tous les trois jours jusqu’à la mi-novembre contre des adversaires de haut niveau. Sur le papier, le pari semble risqué.