Aux côtés de Philippe Clément et Wilfried nancy, Thiago Motta semble aujourd’hui favori pour remplacer Habib Beye le cas échéant sur le banc du Stade Rennais. But Football Club explique pourquoi ce choix serait le bon.

Un projet de jeu lisible et incarné

Le Stade Rennais, qui a connu des résultats irréguliers et plusieurs matchs nuls frustrants depuis le début de la saison, cherche avant tout à retrouver de la constance et de la régularité. Thiago Motta pourrait jouer ce rôle de catalyseur en imposant une structure claire et en mettant en avant un style de jeu plus cohérent. Son expérience de joueur, notamment aux côtés des plus grandes stars européennes, lui permettrait également de mieux gérer un vestiaire jeune et ambitieux, et de transformer le potentiel de l’équipe en performances concrètes sur le rectangle vert.

Bien qu’il apprécie un schéma classique en 4-3-3 ou 4-2-3-1, Motta sait par exemple adapter son plan de jeu selon l’adversaire. Ses équipes peuvent alterner entre un jeu plus direct ou un contrôle patient selon le contexte. L’Italo-brésilien privilégie un jeu organisé autour du milieu de terrain, avec une importance particulière accordée à la récupération et à la circulation rapide du ballon. Son équipe cherche souvent à dominer le jeu par la possession tout en restant solide défensivement. L’ancien crack du PSG aime ainsi que ses équipes exercent un pressing coordonné pour récupérer le ballon rapidement. Globalement, il met l’accent sur l’engagement collectif plutôt que sur des individualités.

Un contre-poids idéal au pouvoir en place

Il est pour l’instant aisé pour les décideurs invisibles du Stade Rennais de dicter leur loi à des jeunes coaches comme Julien Stéphan pu encore Habib Beye. Cette marotte sera moins facile d’accès avec une pointure comme Thiago Motta. Certes, l’intéressé est encore frais dans le milieu des entraîneurs mais son palmarès reluisant en tant que joueur lui amène de facto un CV des plus respectables. Lui, il connaît totalement le milieu du football pour avoir bourlingué dans des clubs de haut standing comme le PSG, le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin, l’Atlético Madrid et l’Inter Milan. Où serait ainsi un Arnaud Pouille à l’heure de lui donner des consignes ?

Un aimant à grands noms en vue du Mercato

L’arrivée éventuelle de Motta sur le banc du Stade Rennais pourrait envoyer un signal fort aux supporters… et en vue du mercato. Avec un coach de ce standing, couplé aux finances extensibles de la famille Pinault, le club breton pourrait attirer des recrues d’un tout autre calibre. Notamment à l’étranger. Un peu comme Roberto De Zerbi à l’OM, à quelques nuances près, c’est tout un club qui pourrait passer dans une autre dimension, les connexions de Motta tissées au fil de sa longue carrière de joueur et ses passages remarqués de technicien en Italie (Genoa, La Spezia, Bologne et la Juventus) étant nombreuses. Le réseau est immense et pourrait être rapidement activé le cas échéant. À condition que ce même Motta impose de facto une ambition de viser très haut : pourquoi pas le Top 5 de Ligue 1.