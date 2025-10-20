Stade Rennais : Le coach qui a dit non à l’ASSE, bientôt sur le banc à Rennes ?

Et si le destin de Wilfried Nancy s’écrivait finalement en rouge et noir plutôt qu’en vert ? L’ancien défenseur, aujourd’hui entraîneur du Columbus Crew en MLS, refait parler de lui en France. Longtemps pressenti pour rejoindre l’AS Saint-Étienne suite au départ d’Olivier Dall’Oglio, il avait refusé les avances du club forézien, Nancy serait désormais dans le viseur du Stade Rennais, en quête d’un nouvel élan après un début de saison décevant.

Selon Transfert Radar, le nom de Wilfried Nancy aurait été évoqué en interne à Rennes pour succéder à Habib Beye, dont la situation devient critique. Le match nul concédé face à Auxerre (2-2) hier après-midi aurait achevé de semer le doute dans l’esprit des dirigeants bretons. Le licenciement de Beye pourrait intervenir rapidement, tant la dynamique sportive inquiète au sein du club.

Nancy, sacré champion MLS avec Columbus en 2023 et reconnu pour son football moderne et offensif, séduit par son approche tactique et sa gestion humaine. Son profil correspond parfaitement au projet rennais : ambitieux, tourné vers la jeunesse et le jeu.

D’autres noms circulent également dans les couloirs du Roazhon Park, comme Franck Haise (Lens) ou Laurent Blanc, mais à l’heure actuelle, Wilfried Nancy tiendrait la corde.

Ironie du sort, celui qui avait repoussé l’appel des Verts pourrait finalement retrouver la Ligue 1… mais sous d’autres couleurs.