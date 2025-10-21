FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : la piste Thiago Motta totalement relancée pour l’après Beye !  

Thiago Motta
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Le Stade Rennais commencerait à se projeter sur l’après Habib Beye, et une piste jusque-là inattendue refait surface : Thiago Motta. 

Et si Thiago Motta incarnait l’avenir du Stade Rennais ? Selon Sacha Tavolieri, la short-list du club breton comporte déjà plusieurs noms, dont celui de Philippe Clément, mais le profil de l’ancien métronome du PSG attire particulièrement l’attention. 

L’Italo-Brésilien, après avoir entamé sa carrière d’entraîneur avec des projets prometteurs, possède la réputation d’un technicien capable d’apporter rigueur, discipline et créativité dans le jeu. Autant d’éléments qui pourraient être déterminants pour relancer Rennes après des débuts de saison mitigés sous Beye.

Le Stade Rennais, qui a connu des résultats irréguliers et plusieurs matchs nuls frustrants, cherche avant tout à retrouver de la constance et de la régularité. Motta pourrait jouer ce rôle de catalyseur, en imposant une structure claire et en mettant en avant un style de jeu plus cohérent. Son expérience parisienne, notamment aux côtés des plus grands joueurs européens, lui permettrait également de mieux gérer un vestiaire jeune et ambitieux, et de transformer le potentiel de l’équipe en performances concrètes sur le terrain.

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Sage titille De Zerbi avant RC Lens – OM, Fati s’est déjà mis Pocognoli à dos !

Par Bastien Aubert
Thiago Motta
Ligue 1...

Stade Rennais : la piste Thiago Motta totalement relancée pour l’après Beye !  

Par Bastien Aubert
Sandro Tonali (Newcastle)
Mercato...

PSG Mercato : 60 M€ claqués pour recruter un joueur à scandale ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : double bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy ! 

Par Bastien Aubert
L'OM au complet
Ligue des champions...

OM : première fuite sur le onze face au Sporting, une surprise au milieu !

Par Bastien Aubert
L'attaquant du Real Madrid Endrick, sur le banc lors d'un match à Pampelune.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : malaise Endrick au Real, espoir ruiné pour le Barça au Mercato !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : 14 minutes et premier coup d’éclat du Peuple Vert à Annecy ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : Gouiri donne de ses nouvelles, elles sont enfin bonnes !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue des champions...

PSG : coup dur pour Dembélé avant Leverkusen 

Par Bastien Aubert
ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !
ASSE...

ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !

Par Laurent Hess
OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table
Ligue 1...

OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table

Par Louis Chrestian
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Paris doit-il sacrifier Fabian Ruiz pour Endrick (Real Madrid) ?

Par Laurent Hess
RC Lens : une figure du LOSC félicite les deux architectes du renouveau lensois
Ligue 1...

RC Lens : une figure du LOSC félicite les deux architectes du renouveau lensois

Par Laurent Hess
FC Nantes : Dhorasoo fustige un choix de Luis Castro, il fait fausse route !
FC Nantes...

FC Nantes : Dhorasoo fustige un choix de Luis Castro, il fait fausse route !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : les dés sont jetés pour Habib Beye, un favori se détache pour lui succéder
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : les dés sont jetés pour Habib Beye, un favori se détache pour lui succéder

Par Laurent Hess
ASSE : Duffus ne joue plus, c’est la faute à Stassin !
ASSE...

ASSE : Duffus ne joue plus, c’est la faute à Stassin !

Par Laurent Hess
L'OM au complet
Ligue 1...

Ligue 1 : OM ou PSG… Di Meco et Dugarry livrent leurs pronos pour le titre de champion

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Greenwood fait craquer le FC Barcelone, Horneland et Kilmer Sports critiqués, Luis Enrique agacé
ASSE...

Les infos du jour : Greenwood fait craquer le FC Barcelone, Horneland et Kilmer Sports critiqués, Luis Enrique agacé

Par Laurent Hess
PSG – Bayer Leverkusen : Dembélé, Joao Neves, Fabian Ruiz… Luis Enrique jette un froid
Ligue des champions...

PSG – Bayer Leverkusen : Dembélé, Joao Neves, Fabian Ruiz… Luis Enrique jette un froid

Par Laurent Hess
PSG : Donnarumma, Chevalier… Luis Enrique s’en prend aux médias !
Ligue des champions...

PSG : Donnarumma, Chevalier… Luis Enrique s’en prend aux médias !

Par Laurent Hess
OM : la Juventus prête à virer Tudor, 3 coachs dans son viseur
Juventus Turin...

OM : la Juventus prête à virer Tudor, 3 coachs dans son viseur

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet