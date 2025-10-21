Le Stade Rennais commencerait à se projeter sur l’après Habib Beye, et une piste jusque-là inattendue refait surface : Thiago Motta.

Et si Thiago Motta incarnait l’avenir du Stade Rennais ? Selon Sacha Tavolieri, la short-list du club breton comporte déjà plusieurs noms, dont celui de Philippe Clément, mais le profil de l’ancien métronome du PSG attire particulièrement l’attention.

L’Italo-Brésilien, après avoir entamé sa carrière d’entraîneur avec des projets prometteurs, possède la réputation d’un technicien capable d’apporter rigueur, discipline et créativité dans le jeu. Autant d’éléments qui pourraient être déterminants pour relancer Rennes après des débuts de saison mitigés sous Beye.

Le Stade Rennais, qui a connu des résultats irréguliers et plusieurs matchs nuls frustrants, cherche avant tout à retrouver de la constance et de la régularité. Motta pourrait jouer ce rôle de catalyseur, en imposant une structure claire et en mettant en avant un style de jeu plus cohérent. Son expérience parisienne, notamment aux côtés des plus grands joueurs européens, lui permettrait également de mieux gérer un vestiaire jeune et ambitieux, et de transformer le potentiel de l’équipe en performances concrètes sur le terrain.