Alors que les rumeurs envoient déjà Habib Beye loin du Stade Rennais, L’Équipe affirme que son cas est loin d’être tranché dans les hautes sphères du club breton.

L’ambiance se tend au Stade Rennais. Alors que les supporters commencent à s’interroger sur les choix d’Habib Beye, la direction du club breton a enclenché une phase de réflexion autour de l’avenir de son entraîneur, selon les informations de L’Équipe. Si aucun changement n’est encore décidé, le match de dimanche face à Nice pourrait bien être décisif pour l’ancien coach du Red Star.

Beye a encore du crédit au Stade Rennais

Il faut dire que le nul face à Auxerre (2-2) a laissé un goût amer en Bretagne. Malgré un effectif taillé pour jouer les premières places, les Rennais enchaînent les déceptions. Quatre matchs nuls consécutifs, un contenu fluctuant, et une impression d’équipe sans vrai fil conducteur. La dynamique n’est pas bonne, et le quart du championnat passé, Rennes n’a toujours pas trouvé la constance attendue d’un prétendant à l’Europe.

Nice, le match de la bascule ?

Beye, sous contrat jusqu’en juin prochain — avec une option jusqu’en 2027 en cas de qualification européenne —, reste pour l’instant soutenu par sa direction. Mais la patience a des limites. En interne, certains commencent à s’interroger sur la capacité du technicien à transformer le potentiel rennais en résultats concrets. Le déplacement à Lorient et la réception de Nice seront donc scrutés de très près. La direction rennaise ne veut pas agir dans la précipitation, mais une nouvelle contre-performance face aux Aiglons pourrait rebattre les cartes. Un électrochoc avant la trêve n’est pas exclu.