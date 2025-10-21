FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye ! 

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Alors que les rumeurs envoient déjà Habib Beye loin du Stade Rennais, L’Équipe affirme que son cas est loin d’être tranché dans les hautes sphères du club breton.

L’ambiance se tend au Stade Rennais. Alors que les supporters commencent à s’interroger sur les choix d’Habib Beye, la direction du club breton a enclenché une phase de réflexion autour de l’avenir de son entraîneur, selon les informations de L’Équipe. Si aucun changement n’est encore décidé, le match de dimanche face à Nice pourrait bien être décisif pour l’ancien coach du Red Star. 

Beye a encore du crédit au Stade Rennais 

Il faut dire que le nul face à Auxerre (2-2) a laissé un goût amer en Bretagne. Malgré un effectif taillé pour jouer les premières places, les Rennais enchaînent les déceptions. Quatre matchs nuls consécutifs, un contenu fluctuant, et une impression d’équipe sans vrai fil conducteur. La dynamique n’est pas bonne, et le quart du championnat passé, Rennes n’a toujours pas trouvé la constance attendue d’un prétendant à l’Europe.

Nice, le match de la bascule ?

Beye, sous contrat jusqu’en juin prochain — avec une option jusqu’en 2027 en cas de qualification européenne —, reste pour l’instant soutenu par sa direction. Mais la patience a des limites. En interne, certains commencent à s’interroger sur la capacité du technicien à transformer le potentiel rennais en résultats concrets. Le déplacement à Lorient et la réception de Nice seront donc scrutés de très près. La direction rennaise ne veut pas agir dans la précipitation, mais une nouvelle contre-performance face aux Aiglons pourrait rebattre les cartes. Un électrochoc avant la trêve n’est pas exclu. 

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : 14 minutes et premier coup d’éclat du Peuple Vert à Annecy ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : Gouiri donne de ses nouvelles, elles sont enfin bonnes !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue des champions...

PSG : coup dur pour Dembélé avant Leverkusen 

Par Bastien Aubert
ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !
ASSE...

ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !

Par Laurent Hess
OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table
Ligue 1...

OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table

Par Louis Chrestian
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Paris doit-il sacrifier Fabian Ruiz pour Endrick (Real Madrid) ?

Par Laurent Hess
RC Lens : une figure du LOSC félicite les deux architectes du renouveau lensois
Ligue 1...

RC Lens : une figure du LOSC félicite les deux architectes du renouveau lensois

Par Laurent Hess
FC Nantes : Dhorasoo fustige un choix de Luis Castro, il fait fausse route !
FC Nantes...

FC Nantes : Dhorasoo fustige un choix de Luis Castro, il fait fausse route !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : les dés sont jetés pour Habib Beye, un favori se détache pour lui succéder
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : les dés sont jetés pour Habib Beye, un favori se détache pour lui succéder

Par Laurent Hess
ASSE : Duffus ne joue plus, c’est la faute à Stassin !
ASSE...

ASSE : Duffus ne joue plus, c’est la faute à Stassin !

Par Laurent Hess
L'OM au complet
Ligue 1...

Ligue 1 : OM ou PSG… Di Meco et Dugarry livrent leurs pronos pour le titre de champion

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Greenwood fait craquer le FC Barcelone, Horneland et Kilmer Sports critiqués, Luis Enrique agacé
ASSE...

Les infos du jour : Greenwood fait craquer le FC Barcelone, Horneland et Kilmer Sports critiqués, Luis Enrique agacé

Par Laurent Hess
PSG – Bayer Leverkusen : Dembélé, Joao Neves, Fabian Ruiz… Luis Enrique jette un froid
Ligue des champions...

PSG – Bayer Leverkusen : Dembélé, Joao Neves, Fabian Ruiz… Luis Enrique jette un froid

Par Laurent Hess
PSG : Donnarumma, Chevalier… Luis Enrique s’en prend aux médias !
Ligue des champions...

PSG : Donnarumma, Chevalier… Luis Enrique s’en prend aux médias !

Par Laurent Hess
OM : la Juventus prête à virer Tudor, 3 coachs dans son viseur
Juventus Turin...

OM : la Juventus prête à virer Tudor, 3 coachs dans son viseur

Par Laurent Hess
FC Nantes : les cancres de la Ligue 1 au bord de l’implosion
FC Metz...

FC Nantes : les cancres de la Ligue 1 au bord de l’implosion

Par Laurent Hess
OM, Ligue des champions : un nouveau raz-de-marée attendu à Lisbonne !
Ligue des champions...

OM, Ligue des champions : un nouveau raz-de-marée attendu à Lisbonne !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Riolo persiste et signe sur l’embrouille entre Habib Beye et ses joueurs
Stade Rennais...

Stade Rennais : Riolo persiste et signe sur l’embrouille entre Habib Beye et ses joueurs

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : l’avenir de Lewandowski tranché dès ce lundi ?
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’avenir de Lewandowski tranché dès ce lundi ?

Par Laurent Hess
ASSE : Irvin Cardona sur le banc, une situation qui commence à irriter !
ASSE...

ASSE : Irvin Cardona sur le banc, une situation qui commence à irriter !

Par Louis Chrestian
Ligue des champions : le Sporting Portugal retrouve le sourire avant de défier l’OM
Ligue des champions...

Ligue des champions : le Sporting Portugal retrouve le sourire avant de défier l’OM

Par Laurent Hess
FC Barcelone : la grosse remise en question d’Hansi Flick
Bundesliga...

FC Barcelone : la grosse remise en question d’Hansi Flick

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet