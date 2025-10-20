Les dirigeants rennais s’activent pour remplacer Habib Beye…

Malgré un Mercato prometteur, le Stade Rennais tarde toujours à lancer sa saison et à s’extirper du ventre mou de la Ligue 1. Ce week-end, le club breton n’a pu faire mieux que match nul contre l’AJ Auxerre (2-2). Un résultat qui n’arrange pas les affaires d’Habib Beye, sur la sellette après quatre matches nuls de rang.

Philippe Clément favori

Selon Foot Mercato, Beye se dirige vers la sortie. « Critiqué en interne pour certaines décisions qui ont surpris son groupe, l’entraîneur de 48 ans commence également à être dans le collimateur auprès de ses dirigeants, interloqués par le match nul à domicile face à Auxerre ce dimanche. » Et le média croit savoir qu’une piste dévoilée par Mohamed Toubache-Ter il y a plusieurs jours tient la corde… « D’après nos sources en Bretagne, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Philippe Clément. Depuis son départ en février 2025 des Glasgow Rangers, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco n’a pas retrouvé de banc et son profil plaît énormément à Rennes. » Affaire à suivre…