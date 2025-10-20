Le vent tourne vite dans le football, et Habib Beye en fait actuellement l’amère expérience. Arrivé au Stade Rennais avec de grandes ambitions, l’entraîneur est désormais dans une situation périlleuse. Selon les informations de Santi Ouana (Foot Mercato), Beye serait « en grand danger » après le nouveau match nul concédé face à l’AJ Auxerre, un résultat qui ne fait qu’aggraver la crise de confiance au sein du club breton.

Guillaume Cerutti présent au Roazhon Park

Cette rencontre, qui s’est soldée par une prestation jugée décevante par de nombreux observateurs, s’est déroulée sous les yeux de Guillaume Cerutti, le tout nouveau président du Conseil d’administration du Stade Rennais. Un signe fort, qui alimente les spéculations autour d’une décision imminente concernant l’avenir du technicien sénégalais.

Les dirigeants rennais, frustrés par une série de résultats en demi-teinte, pourraient en effet décider de mettre un terme à l’aventure d’Habib Beye plus tôt que prévu.

Un rebond à Metz ?

Mais si la situation s’assombrit à Rennes, elle pourrait bien s’éclaircir ailleurs. Plusieurs supporters du FC Metz, dernier de Ligue 1, appellent déjà de leurs vœux une arrivée de Beye en Moselle. Leur entraîneur actuel, Stéphane Le Mignan, est lui aussi sur la sellette après un début de saison catastrophique marqué par une série de défaites et un manque criant de solutions offensives.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Messins voient en Habib Beye un profil idéal pour relancer leur équipe : un coach jeune, charismatique, et adepte d’un football offensif. Si aucune approche officielle n’a encore eu lieu, le nom de l’ancien entraîneur du Red Star circule déjà avec insistance du côté de Saint-Symphorien.

Un destin qui pourrait basculer rapidement

Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, tout peut aller très vite. En quelques jours, Habib Beye pourrait passer du statut d’entraîneur menacé à celui d’homme providentiel ailleurs.