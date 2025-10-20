Le cas du coach rennais a encore animé l’After de RMC.

Le Stade Rennais n’a pu faire mieux que match nul contre l’AJ Auxerre (2-2) ce dimanche et les affaires ne s’arrangent pas pour son coach, Habib Beye. Daniel Riolo, qui défend l’ancien marseillais depuis sa nomination sur le banc breton et qui avait révélé des tensions entre certains joueurs (Fofana, Samba) et lui, a de nouveau évoqué son cas dans l’After, sur RMC.

Riolo croit toujours en Beye

« Habib Beye paye son passé de consultant, estime Riolo. Cela me dérange, ce n’est pas juste. Mais on voit bien qu’il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a eu une embrouille avec les joueurs, et c’est peut-être parce qu’il n’a pas su créer le lien. Rennes n’a pas battu Auxerre. Il y a clairement un souci. Il doit faire mieux avec les moyens qu’il a, il a de bons joueurs. Mais qu’on ne vienne pas me dire que le costume est trop grand. C’est un argument qui ne tient pas. » Un avis bien tranché.