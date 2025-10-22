Real Madrid Mercato : le père d’Endrick refroidit l’OM !
En conférence de presse, à la veille de la réception du FC Bâle en Europa League, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a expliqué que Rachid Ghezzal n’aurait plus le droit de jouer en C3…

Coup dur pour l’OL ce mercredi ! Et il ne s’agit pas de blessure, alors qu’il y en a souvent à cette époque de l’année. En conférence de presse, Paulo Fonseca a annoncé qu’il ne pourrait pas compter sur Rachid Ghezzal jeudi contre le FC Bâle ni lors des prochaines rencontres européennes à cause d’un « souci contractuel » !

Ghezzal plus qualifié en Coupe d’Europe

« Il a beaucoup travaillé ces deux dernières semaines, il a beaucoup progressé physiquement. Malheureusement, il ne pourra plus être qualifié pour jouer le prochain match et en Europa League à cause d’un souci contractuel, mais ça ne pose aucun problème qu’il ait joué le match précédent. Il y a eu une clarification d’un point de règlement de l’UEFA. »

Fonseca pourra en revanche compter sur sa recrue Hans Hateboer, prêtée par le Stade Rennais. Si ce recrutement a été très critiqué, le Portugais, lui, se dit satisfait de cette arrivée : « Hans est un joueur très expérimenté que je connais très bien. Il peut jouer défenseur latéral et central, c’est pourquoi on l’a fait venir à Lyon. Il a des caractéristiques intéressantes, avec beaucoup d’intensité et d’agressivité. Il va être important pour aider l’équipe ».

Ligue 1
