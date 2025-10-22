Déjà pisté par le RC Lens au mercato, Neal Maupay (29 ans) n’entre définivement plus dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM. L’OL revient dans les discussions pour le recruter cet hiver.

Contrairement au prometteur Robinio Vaz, Neal Maupay (29 ans) n’est pas considéré à l’OM comme une option pour compenser l’absence d’Amine Gouiri, opéré de l’épaule et indisponible pour les trois prochains mois.

L’Équipe a révélé que l’ancien attaquant de l’ASSE est resté à Marseille, malgré les nombreux contacts noués par les dirigeants avec des clubs grecs, espagnols, italiens et belges dans les dernières semaines du mercato. Roberto De Zerbi avait également exploré l’option Sassuolo via son réseau. Sans succès.

L’OM ne compte plus sur Maupay

Exclu de la liste pour la Ligue des Champions, Maupay assiste désormais aux échauffements mais se contente ensuite de tours de terrain et d’exercices avec un adjoint. Il n’est plus convoqué les jours de match et n’assiste même plus aux réunions d’équipe. La récente opération de Gouiri pourrait-elle changer son quotidien ? Très peu probable, sauf si un autre coup dur venait à survenir.

L’OL revient dans la course !

Pour l’heure, un départ cet hiver semble la solution la plus logique. Et le RC Lens, qui s’était montré intéressé cet été, pourrait offrir au joueur un nouveau départ et à l’OM l’opportunité de dégraisser son effectif. Une situation qui arrangerait toutes les parties impliquées. A moins que l’OL ne vienne rafler la mise. Selon Le Progrès, le nom de Maupay revient dans les idées du club rhodanien en terme de recrutement cet hiver…