Ludovic Obraniak ne tarit pas d’éloges sur Pierre Sage. Mais pas que !

Le RC Lens est 4e de Ligue 1 après sa victoire face au Paric FC (2-1). Un début de saison qui contraste avec un début d’année 2025 très décevant, dans la foulée d’un Mercato hivernal qui avait vu plusieurs joueurs importants quitter l’Artois.

Obraniak encense Sage et Leca

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, ce lundi, Ludovic Obraniak a été invité à évoquer le début de saison réussi des Sang et Or. Et l’ancien lillois a eu ces mots : « Pierre Sage fait du très bon travail à Lens. On se doutait après ses débuts à Lyon que c’était un bon coach et on se disait que le club qui allait le prendre serait heureux. Lens a visé juste et il y a aussi le travail de Jean-Louis Leca au recrutement. C’est un binôme. Sur ce Mercato, il n’y a pas de fausse note. Ce recrutement est une grosse satisfaction. » Elogieux, Obraniak !