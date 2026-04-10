OM : les premiers mots de Stéphane Richard, il annonce la date de sa prise de fonctions

Stéphane Richard s’est exprimé après sa nomination comme nouveau président de l’OM.

Présent ce vendredi matin pour une conférence de presse exceptionnelle, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a officialisé la nomination de Stéphane Richard comme nouveau président du club phocéen. Après l’intervention du dirigeant américain, Stéphane Richard a pris la parole pour livrer ses premiers mots en tant que président de l’OM.

« C’est un honneur et une grande émotion pour moi »

« C’est un honneur et une grande émotion pour moi d’être avec nous ce matin. Mes premiers mots iront pour remercier Frank McCourt. Une grande émotion pour moi parce mes deux passions convergent : Marseille où j’ai grandi et le foot. Je garde beaucoup de contacts, dont ma professeur de français. J’ai passé mon bac à Marseille, puis je suis monté à Paris pour ma classe préparatoire. Je me souviens des ricanements quand je disais que je venais de Marseille. J’ai gardé des liens très forts avec cette ville, j’ai eu une maison et la seule maison que je possède aujourd’hui est à Marseille, j’y ai beaucoup d’amis, c’est une ville que je connais intimement. Je sais ce que représente l’OM. Tout la ville pense et respire pour l’OM. Je suis footeux, j’ai suivi toutes les épopées du club. Réunir ces deux amours, Marseille et le foot, c’est une sorte de dream job », a confié l’ancien PDG d’Orange, avant d’annoncer qu’il ne prendra ses fonctions qu’en juillet prochain.

« Je ne prendrai mes fonctions que début juillet. On va mettre en place avec Alban Juster et Medhi Benatia une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction. »