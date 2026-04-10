À LA UNE DU 10 AVR 2026
[11:40]OM : McCourt fait une grosse annonce sur l’arrivée d’un nouvel investisseur
[11:19]OM : les premiers mots de Stéphane Richard, il annonce la date de sa prise de fonctions
[11:07]OM : McCourt annonce l’identité du nouveau président du club et justifie son choix
[10:50]Pronostic AJ Auxerre – FC Nantes : l’IA prédit le résultat de la finale des barrages
[10:30]ASSE : une mauvaise nouvelle tombe pour Montanier avant Dunkerque
[10:02]OM : le groupe d’Habib Beye pour Metz est tombé !
[09:58]Stade Rennais : Haise annonce un coup dur avant Angers et parle de la course à l’Europe
[09:35]PSG : Luis Enrique nargue le RC Lens après le report du match
[09:15]OM – FC Metz : le onze d’Habib Beye a fuité !
[08:50]FC Nantes : Waldemar Kita a remis au pot, la somme est colossale ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : les premiers mots de Stéphane Richard, il annonce la date de sa prise de fonctions

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 11:19
💬 Commenter
Stéphane Richard

Stéphane Richard s’est exprimé après sa nomination comme nouveau président de l’OM.

Présent ce vendredi matin pour une conférence de presse exceptionnelle, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a officialisé la nomination de Stéphane Richard comme nouveau président du club phocéen. Après l’intervention du dirigeant américain, Stéphane Richard a pris la parole pour livrer ses premiers mots en tant que président de l’OM.

« C’est un honneur et une grande émotion pour moi »

« C’est un honneur et une grande émotion pour moi d’être avec nous ce matin. Mes premiers mots iront pour remercier Frank McCourt. Une grande émotion pour moi parce mes deux passions convergent : Marseille où j’ai grandi et le foot. Je garde beaucoup de contacts, dont ma professeur de français. J’ai passé mon bac à Marseille, puis je suis monté à Paris pour ma classe préparatoire. Je me souviens des ricanements quand je disais que je venais de Marseille. J’ai gardé des liens très forts avec cette ville, j’ai eu une maison et la seule maison que je possède aujourd’hui est à Marseille, j’y ai beaucoup d’amis, c’est une ville que je connais intimement. Je sais ce que représente l’OM. Tout la ville pense et respire pour l’OM. Je suis footeux, j’ai suivi toutes les épopées du club. Réunir ces deux amours, Marseille et le foot, c’est une sorte de dream job », a confié l’ancien PDG d’Orange, avant d’annoncer qu’il ne prendra ses fonctions qu’en juillet prochain.

« Je ne prendrai mes fonctions que début juillet. On va mettre en place avec Alban Juster et Medhi Benatia une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction. »

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot