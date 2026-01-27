À LA UNE DU 27 JAN 2026
OM Mercato : coup dur pour la piste Hadj Moussa (Feyenoord)

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 17:32
💬 Commenter
Anis Hadj Moussa célébrant un but avec le Feyenoord Rotterdam.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Toujours dans le viseur de l’OM, le milieu offensif Anis Hadj Moussa (23 ans) est suivi par d’autres clubs et le directeur sportif du Feyenoord a confirmé qu’il y avait beaucoup d’intérêts pour son joueur.

Présenté comme le successeur possible de Mason Greenwood dans le couloir droit de l’attaque de l’OM, Anis Hadj Moussa est également suivi par le Benfica Lisbonne et, à un degré moindre, par Chelsea. Ce mardi, le directeur sportif du Feyenoord Rotterdam, avec qui l’ancien Lensois est sous contrat jusqu’en 2030, a confirmé qu’il ne manquait pas d’offres pour son talentueux gaucher : « Il y a toujours et tous les jours un intérêt concret pour Hadj Moussa ». Dennis te Kloese confirme ainsi que l’OM est loin d’être le seul sur ce dossier.

L’OM le veut surtout pour la prochaine saison

Et mine de rien, ce n’est pas une bonne nouvelle pour Medhi Benatia et Pablo Longoria. En effet, les deux dirigeants ciblent surtout Hadj Moussa pour la saison prochaine, quand Mason Greenwood sera parti. Le joueur du Feyenoord ferait un remplaçant talentueux à l’Anglais, à un coût relativement modeste (20 M€). Dans l’idéal, ils auraient aimé le faire venir cet hiver mais ils n’ont pas (encore) les moyens de verser une telle somme. Le souci, donc, c’est qu’Anis Hadj Moussa aura peut-être changé de club d’ici la fin du mercato hivernal…

En cette fin de mercato, la priorité de l’OM est de recruter un milieu de terrain. Mais si la vente d’Angel Gomes se confirme, il se pourrait que la direction phocéenne continue d’anticiper le marché estival et attire un joueur plutôt attendu pour l’intersaison.

