[17:32]OM Mercato : coup dur pour la piste Hadj Moussa (Feyenoord)
[17:03]OL : le match contre le PAOK endeuillé par un drame
[16:44]Real Madrid : Mourinho désamorce la polémique avec Arbeola
[16:26]OM Mercato : un départ et un coup à la Vaz officialisés
[16:03]ASSE Mercato : la piste au milieu est connue, il vient d’affronter l’OL !
[15:44]PSG Mercato : la grande annonce de Luis Enrique sur le recrutement
[15:30]OM : après Dugarry, Ménès et Riolo répondent sèchement à De Zerbi 
[15:00]L’ASSE trahie par un ex, l’étau se resserre dangereusement autour d’Horneland 
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
OM Mercato : un départ et un coup à la Vaz officialisés

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 16:26
François-Régis Mughe lors d'un match de la réserve de l'OM.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Ce mardi après-midi, l’OM a officialisé le recrutement d’un jeune milieu de terrain de Sochaux et le départ de François-Régis Mughe vers un club chypriote.

A l’OM, comme quasiment toujours, les derniers jours du mercato s’annoncent chauds. Il est question d’une arrivée au milieu de terrain et d’un voire plusieurs départs. Neal Maupay est par exemple arrivé à Séville pour y passer sa visite médicale et être prêté dans la foulée. Mais en attendant que de grosses annonces tombent, le club phocéen en a fait deux pour des joueurs dont on n’entendait plus parler ou qui feront parler d’eux d’ici quelques années.

Victor Joseph, un milieu pour la réserve

Déjà, François-Régis Mughe quitte officiellement le club. L’attaquant camerounais, arrivé à l’OM en 2023, a été prêté à Dunkerque de février à juin 2024 puis à Kallithea (Chypre) de janvier à juin 2025. Il s’engage avec un autre club chypriote, l’AEL Limassol, pour un montant qui n’a pas été dévoilé. De lui, on se souviendra de son égalisation au bout des arrêts de jeu contre Annecy, en Coupe de France 2022-23. Egalisation qui n’avait pas empêché les Phocéens de se faire sortir aux tirs au but par les Savoyards…

Dans le sens des arrivées, l’OM a officialisé le recrutement de Victor Joseph jusqu’en 2028. Né à Paris et formé au PFC, ce milieu offensif de 19 ans évoluait à Sochaux. Il n’a joué que 9 rencontres avec l’équipe première, qui évolue en National, et a surtout brillé avec les jeunes puis la réserve. Il vient, dans un premier temps, pour renforcer la Pro 2 de l’OM, qui évolue en National 3. Le dernier Sochalien recruté par l’OM s’appelle Robinio Vaz. Qui a quitté le club cet hiver pour l’AS Roma en laissant 22 M€ dans les caisses…

