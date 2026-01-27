À LA UNE DU 27 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 14:20
Ethan Nwaneri (OM)
Prêté par Arsenal à l’OM au cours de ce mercato hivernal, Ethan Nwaneri (18 ans) ne verra pas son aventure marseillaise se prolonger au-delà de cet été malgré les efforts de Pablo Longoria.

Il a mis tout le monde d’accord en quelques minutes… mais l’histoire est déjà écrite. À l’OM, l’idylle Ethan Nwaneri est aussi brillante qu’éphémère. Buteur dès son premier match sous le maillot olympien face au RC Lens (3-1), l’ailier d’Arsenal a immédiatement fait chavirer le public marseillais. À seulement 18 ans, le joyau anglais a affiché une maturité et une spontanéité rares, confirmant tout le bien que l’on pense de lui outre-Manche. Mais derrière l’enthousiasme populaire, la réalité contractuelle est bien plus froide.

Longoria tranche net, aucune option d’achat possible

Pablo Longoria n’a laissé planer aucun doute. Dans une interview accordée au Telegraph, le président de l’OM a clairement enterré l’idée d’un transfert définitif. « Soyons clairs : une option d’achat est irréaliste. Il est un atout majeur pour l’avenir d’Arsenal. Sa valeur réside dans son talent et ses performances sportives. » Un message limpide. Malgré les efforts menés en coulisses par la direction marseillaise, Nwaneri ne sera pas conservé au-delà de cet été. Arsenal n’a aucune intention de lâcher un joueur considéré comme un élément clé de son avenir.

Un deal gagnant-gagnant pour l’OM et Nwaneri

Pour Longoria, l’enjeu est ailleurs. Plus que la durée, c’est l’environnement qui compte. « D’Ethan, nous attendons de la joie. Une joie partagée », explique-t-il, avant d’insister sur un point essentiel : « Car avec un jeune diamant, un super talent comme lui, le plus important est qu’il soit libre mentalement. C’est ça, la joie : créer l’environnement idéal pour qu’il puisse s’épanouir et prendre du plaisir à jouer au football. » À l’OM, Nwaneri a peut-être trouvé ce cadre pour s’inscrire dans une logique gagnant-gagnant.

