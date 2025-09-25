Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht, les notes des Gones
Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht, les notes des Gones

Tanner Tessmann, le héros de l'OL aux Pays-Bas
Alexandre Corboz
25 septembre 2025

En déplacement aux Pays-Bas sur la pelouse d’Utrecht, l’OL est allé chercher son premier succès en Ligue Europa (1-0). Les Gones n’ont pas régalé mais ont une nouvelle fois su s’imposer sur la plus petite des marges. Pour la 4ème fois en six rencontres. L’analyse.

Turn-over modéré pour Paulo Fonseca

Pour ses débuts en Ligue Europa, et son premier match officiel de la saison sur le banc, Paulo Fonseca avait procédé à quelques changements avec les sorties d’Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann et Khalis Merah au profit de Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho et Pavel Sulc sur ce match. Aux Pays-Bas, Martin Satriano et Dominik Greif enchaînent leur deuxième titularisation de suite alors que Corentin Tolisso est suspendu et que Tyler Morton fait justement son retour dans le onze. L’OL a pu gérer ses temps de jeu en prévision du choc à Lille dimanche.

L’analyse du match :

Face à une équipe d’Utrecht qui n’avait jamais battu de club français (deux matchs, un nul et une défaite face à l’AJ Auxerre en 2003), l’OL n’a pas réalisé un énorme match. Trop scolaires et imprécis techniquement, les Gones ont manqué de mordant mais se sont quand même imposés 1-0 sur un énorme coup de canon de Tanner Tessmann (75ème).

L’homme du match : Tanner Tessmann (non noté)

En ce moment, l’Américain marche sur l’eau. Déjà buteur face à Angers vendredi, l’ancien joueur de Venise a remis ça. Rentré à l’heure de jeu, le Tess a claqué une frappe phénoménale, du droit, en première intention pour offrir la victoire à l’OL au Galgenwaard Stadion (75ème). Un éclair au milieu de l’ennui.

La note du match : 09/20

Les Tops :

Tessmann of the match (non noté) : pour son banger, évidemment.

A.Moreira (non noté) : rentré sur la dernière demi-heure, le Portugais a amené un peu de folie dans un jeu lyonnais convenu. Une belle rentrée.

Niakhaté (6) : encore un clean-sheet pour l’OL et encore un match de patron du Sénégalais. Infranchissable en ce début de saison.

Greif (6) : rassurant dans son jeu au pied et ses relances, le Slovaque n’a pas été énormément sollicité mais il nous a crédité d’une belle envolée sur une frappe de Miguel détournée par Tyler Morton (4ème). Vigilant sur la reprise ratée d’Haller (88ème).

Les Flops :

Karabec (4) : orphelin des dédoublements d’Ainsley Maitland-Niles, le Tchèque a été particulièrement effacé lors du premier acte. Un peu mieux en début de seconde mais remplacé peu après l’heure de jeu.

Sulc (4,5) : à l’instar de son compatriote, l’ancien N°10 de Plzen est à créditer d’une prestation brouillonne avec beaucoup de pertes de balle et une accumulation de fautes qui lui a valu un carton jaune (56ème). Précieux quand même pour défendre à la fin.

M.Fofana (4) : le Belge doit être le facteur X offensif de cet OL. On l’a malheureusement trop peu vu aux avant-postes à l’exception de quelques débordements. Remplacé, déçu, peu après l’heure de jeu.

Les notes des Gones face à Utrecht :

Greif (6) – Kluivert (4,5), Mata (5,5), Niakhaté (6), Tagliafico (5,5, puis Maitland-Niles (65ème)) – De Carvalho (6), Morton (6, puis Tessmann (65ème)) – Karabec (4, puis Ghezzal (65ème)), Sulc (4,5, puis Merah (90ème+3)), M.Fofana (4, puis A.Moreira (65ème)) – Satriano (5).

