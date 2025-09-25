A 21h, l’OL entame sa campagne d’Europa League par un déplacement compliqué sur la pelouse des Néerlandais du FC Utrecht. Voici le onze retenu par Paulo Fonseca.

Auteur d’un gros début de saison, avec quatre victoires en cinq journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais entame une période compliquée de deux matches par semaine au cours de laquelle son effectif restreint risque de tirer la langue. Mais Paulo Fonseca a fait savoir qu’il ne comptait pas pour autant aligner des réservistes en Coupe d’Europe. Son objectif est de passer la phase de Ligue et, pour cela, il compte démarrer fort ce soir à Utrecht, 8e d’Eredivisie avec trois victoires et trois nuls en six journées.

OL : Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, De Carvalho – Karabec, Sulc, Fofana – Satriano.