Privé de son capitaine Corentin Tolisso, suspendu pour ce premier rendez-vous de Ligue Europa, l’OL a tranché : c’est Pavel Sulc qui tiendra les clés du jeu lyonnais à Utrecht.

Paulo Fonseca a tranché pour remplacer Corentin Tolisso à Utrecht. Selon L’Équipe, Pavel Sulc tiendra les rênes du jeu de l’OL (21h). Une titularisation forte pour le milieu offensif tchèque, qui sera positionné en numéro 10 derrière Martin Satriano. Et dans le onze concocté par Fonseca, une autre surprise attend les supporters : Justin Kluivert devrait finalement débuter au poste de latéral droit.

L’absence de Tolisso était un vrai casse-tête pour l’entraîneur portugais, mais Fonseca a décidé de miser sur l’audace. Sulc, encore en phase d’adaptation à la Ligue 1, aura la mission d’organiser le jeu et d’apporter la dernière passe. Devant lui, Satriano occupera l’axe en pointe, tandis que Kluivert, repositionné, devra apporter vitesse et percussion dans son couloir tout en assurant ses tâches défensives. Pour sécuriser la charnière, Moussa Niakhaté et Clinton Mata devraient former le duo central, symbole de la volonté de solidité des Gones.

Utrecht amoindri face à l’OL

En face, le FC Utrecht espère que cette Ligue Europa servira de tremplin pour se relancer. Après deux défaites consécutives en Eredivisie, les Néerlandais stagnent à une décevante huitième place. Leur arme offensive principale pourrait être Sébastien Haller. L’attaquant français, encore à la recherche de son premier but de la saison et freiné par des soucis physiques, pourrait connaître sa première titularisation européenne face aux Lyonnais.

Mais Utrecht devra composer avec une infirmerie bien garnie : Victor Jensen, touché aux ischio-jambiers, est forfait de longue durée. Yoann Cathline et Dani De Wit manqueront eux aussi à l’appel, amoindrissant les options offensives des Bataves.