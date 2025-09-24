Ligue 1 • ...

Dans son rapport publié ce mercredi, la Direction de l’Arbitrage de la FFF a reconnu que le troisième but du RC Lens face au LOSC aurait dû être refusé. Le derby remporté 3-0 par le RC Lens face au LOSC a laissé naître quelques frustrations dans le camp lillois, mais pas forcément par rapport au […]