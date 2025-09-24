OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter Utrecht, avec Rachid Ghezzal
William Tertrin
24 septembre 2025
Le groupe de l’OL pour affronter Utrecht en Ligue Europa.
Ce jeudi soir, l’OL débute sa campagne de Ligue Europa face au club néerlandais d’Utrecht, mais Paulo Fonseca devra composer avec plusieurs absences : Rémy Descamps, Orel Mangala, Abner et Ernest Nuamah sont blessés, et Corentin Tolisso est suspendu. Rachid Ghezzal, récemment arrivé, pourra finalement jouer grâce au nouveau règlement lié aux blessures prolongées. De son côté, Tyler Morton fait son retour après suspension.
Le groupe de l’OL
Greif, Diarra, Konan – Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barišić, Maitland-Niles – Tessmann, Karabec, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Molebe, G. Rodriguez.