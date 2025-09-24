Nice, Lille et Lyon débutent cette semaine leur campagne de Ligue Europa 2025-2026. Et les premières probabilités sont tombées pour leur avenir dans la compétition.

Alors que ce mercredi sonne le coup d’envoi de la Ligue Europa 2025-2026, les premières tendances statistiques viennent éclairer le paysage européen. Le supercalculateur d’Opta, qui a simulé des milliers de scénarios, a livré son verdict : deux clubs français, l’OL et le LOSC, apparaissent parmi les équipes à suivre de très près cette saison.

L’OL et le LOSC en très bonne position

Grâce à un tirage qui lui évite les cadors continentaux, l’Olympique Lyonnais a une carte à jouer. Les modèles attribuent aux hommes de Paulo Fonseca plus de 6 chances sur 10 de décrocher directement leur billet pour la phase finale, même si Aston Villa fait office de favori pour finir premier de la phase de ligue. Plus intéressant encore : le club rhodanien figure parmi les outsiders crédibles au sacre, avec près de 15 % de probabilité de voir la finale et 7 % de chances de soulever enfin la C3.

De son côté, Lille confirme sa solidité sur la scène continentale. Cinquième dans la hiérarchie établie par Opta, le LOSC dispose d’une probabilité de qualification directe pour les huitièmes de finale supérieure à 50 %. Après une aventure stoppée l’an dernier par Dortmund en Ligue des champions, les Dogues veulent franchir un nouveau cap et leur régularité en compétition européenne joue clairement en leur faveur.

Encore une campagne galère pour Nice ?

La situation est plus compliquée pour l’OGC Nice, 35e de la phase de ligue la saison dernière. Classé au 18ᵉ rang des projections, le club azuréen reste en embuscade mais devra passer par un parcours semé d’embûches. Ses chances d’intégrer le top 8 sont limitées (16,35 %), et un éventuel exploit en demi-finales semble relever du pari (7,36 %).

Si les chiffres donnent une idée des forces en présence, la Ligue Europa a souvent déjoué les pronostics. Entre un Lyon ambitieux, un Lille solide et un Nice prêt à surprendre, les clubs français disposent d’opportunités réelles pour marquer cette édition 2025-2026. Reste à voir qui saura transformer les probabilités en exploits.