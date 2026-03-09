FC Barcelone Mercato : débuts fracassants pour la pépite Hamza Abdelkarim !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le FC Barcelone semble avoir mis la main sur une nouvelle pépite. Arrivé cet hiver en provenance du géant égyptien Al Ahly SC, le jeune attaquant Hamza Abdelkarim a déjà marqué les esprits lors de ses premiers pas sous le maillot blaugrana. À seulement 18 ans, l’attaquant égyptien a réussi des débuts remarqués avec les U19 du Barça, inscrivant son premier but et confirmant les immenses attentes placées en lui.

Un transfert très suivi entre l’Égypte et la Catalogne

L’arrivée d’Hamza Abdelkarim en Catalogne n’est pas passée inaperçue. Pendant plusieurs semaines, le transfert du jeune talent africain a animé les médias en Espagne et en Égypte.

Le FC Barcelone a finalement obtenu le prêt du joueur avec une option d’achat estimée à 3 millions d’euros, un montant relativement modeste au regard du potentiel du joueur.

Mais son adaptation n’a pas été immédiate. Des problèmes administratifs liés à son permis de travail ont retardé ses débuts. L’attaquant a même dû retourner temporairement en Égypte avant que la situation ne se débloque.

Des débuts très prometteurs avec les U19

Le week-end dernier, Hamza Abdelkarim a enfin pu faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Aligné avec les U19 du Barça face à Huesca, le jeune numéro 9 a rapidement montré l’étendue de son talent.

Malgré une défense très regroupée, l’Égyptien a multiplié les appels et les duels, souvent marqué par deux défenseurs adverses.

Son match a été particulièrement remarqué :

Il a provoqué un penalty (malheureusement raté par un coéquipier).

(malheureusement raté par un coéquipier). Il a inscrit son premier but sous le maillot blaugrana.

Sur l’action du but, Abdelkarim a parfaitement anticipé une sortie du gardien avant de devancer un défenseur et de placer une tête précise pour donner l’avantage au Barça (2-1) à la 69e minute.

Un message fort aux supporters du Barça

Après la rencontre, le jeune attaquant n’a pas caché sa fierté sur les réseaux sociaux.

« Fier de faire mes débuts et de marquer mon premier but pour ce club incroyable. Très content et j’en veux encore plus. Visca Barça ! »

Un message simple mais qui a rapidement enflammé les supporters blaugranas.

Le Barça déjà convaincu par son potentiel

En Catalogne, les médias se montrent déjà très enthousiastes au sujet du jeune attaquant.

Selon plusieurs sources proches du club, la direction sportive envisagerait déjà de lever l’option d’achat incluse dans son prêt.

La progression du joueur pourrait d’ailleurs être rapide. Après ses débuts en U19, Hamza Abdelkarim devrait bientôt rejoindre le Barça Atlètic, l’équipe réserve du club.

Un choix fort pour réussir à Barcelone

Preuve de sa détermination, le jeune attaquant a même pris une décision forte concernant sa sélection nationale.

Il aurait demandé au staff de l’équipe d’Égypte de ne pas être convoqué lors de la prochaine trêve internationale, afin de se concentrer sur son adaptation en Espagne.

Un choix qui montre sa priorité : réussir au FC Barcelone.

Si ses débuts sont déjà prometteurs, les supporters catalans espèrent désormais que la pépite égyptienne pourra rapidement franchir un nouveau cap… et pourquoi pas frapper un jour à la porte de l’équipe première.