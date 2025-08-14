PSG Mercato : Kang-in Lee pourrait quitter le PSG cet été

Buteur face à Tottenham lors de la victoire en Supercoupe de l’UEFA, Kang-in Lee n’a pas son avenir totalement figé au PSG.

Dans ce mercato estival du PSG, Kang-in Lee se retrouve au centre des interrogations pour la saison à venir. Bien que le club ait déjà finalisé les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le Sud-Coréen pourrait voir son rôle évoluer selon les mouvements à venir dans l’effectif. Selon RMC Sport, la situation de Lee est particulièrement surveillée, car le club pourrait accepter de le laisser partir si une offre jugée intéressante arrive.

Plusieurs clubs anglais se sont renseignés

Plusieurs clubs, notamment en Angleterre, se sont déjà renseignés sur lui, laissant envisager un départ possible cet été. Mercredi soir face à Tottenham, Lee a réalisé une entrée convaincante, en inscrivant le but de la révolte à la 85ᵉ minute. Ces performances pourraient jouer en sa faveur pour rester, mais rien n’est encore décidé tant que des propositions concrètes ne sont pas arrivées.

Le PSG semble vouloir gérer le dossier Lee avec pragmatisme : le club privilégie les mouvements qui ont un réel intérêt sportif et ne compte pas sur des départs ou recrutements purement financiers ou pour faire le nombre. Dans ce contexte, Kang-in Lee pourrait rester si le projet sportif lui paraît intéressant, ou partir si une offre convaincante se présente. RMC précise qu’en cas de départ, le club prévoit de le remplacer.