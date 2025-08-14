ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Kang-in Lee pourrait quitter le PSG cet été

PSG Mercato : Kang-in Lee pourrait quitter le PSG cet été
William Tertrin
14 août 2025

Buteur face à Tottenham lors de la victoire en Supercoupe de l’UEFA, Kang-in Lee n’a pas son avenir totalement figé au PSG.

Dans ce mercato estival du PSG, Kang-in Lee se retrouve au centre des interrogations pour la saison à venir. Bien que le club ait déjà finalisé les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le Sud-Coréen pourrait voir son rôle évoluer selon les mouvements à venir dans l’effectif. Selon RMC Sport, la situation de Lee est particulièrement surveillée, car le club pourrait accepter de le laisser partir si une offre jugée intéressante arrive.

Plusieurs clubs anglais se sont renseignés

Plusieurs clubs, notamment en Angleterre, se sont déjà renseignés sur lui, laissant envisager un départ possible cet été. Mercredi soir face à Tottenham, Lee a réalisé une entrée convaincante, en inscrivant le but de la révolte à la 85ᵉ minute. Ces performances pourraient jouer en sa faveur pour rester, mais rien n’est encore décidé tant que des propositions concrètes ne sont pas arrivées.

Le PSG semble vouloir gérer le dossier Lee avec pragmatisme : le club privilégie les mouvements qui ont un réel intérêt sportif et ne compte pas sur des départs ou recrutements purement financiers ou pour faire le nombre. Dans ce contexte, Kang-in Lee pourrait rester si le projet sportif lui paraît intéressant, ou partir si une offre convaincante se présente. RMC précise qu’en cas de départ, le club prévoit de le remplacer.

MercatoPSG
#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet