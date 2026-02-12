RC Lens : la folle raison de la venue d’Allan Saint-Maximin au mercato !

Le mercato lensois réserve décidément son lot de surprises. Après un été déjà marqué par un coup retentissant avec Florian Thauvin, le RC Lens a frappé encore plus fort avec l’arrivée d’Allan Saint-Maximin.

Et si ce transfert semblait avant tout sportif, son origine est en réalité… beaucoup plus inattendue et touchante.

Un recrutement déjà payant sur le terrain

Sportivement, le pari commence déjà à porter ses fruits. Lors de la dernière rencontre face à Rennes, le nouvel ailier lensois s’est illustré avec une superbe frappe lointaine, confirmant tout le talent offensif que les Sang et Or espéraient retrouver.

Un impact immédiat qui rappelle le précédent coup réussi par la direction lensoise cet été, preuve que la stratégie de recrutement fonctionne.

Une idée venue… de sa fille

Mais derrière cette signature se cache une histoire bien plus personnelle. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’idée de faire venir Saint-Maximin ne serait pas née uniquement dans les bureaux du club.

Le directeur sportif Jean-Louis Leca a lui-même révélé que sa fille avait joué un rôle décisif dans ce dossier, simplement parce qu’elle voulait… un maillot du joueur.

Une anecdote rare dans le football moderne, qui montre un dirigeant capable d’écouter son entourage et parfois, de transformer une demande d’enfant en véritable coup de mercato.

Les confidences de Jean-Louis Leca

Le directeur sportif lensois n’a d’ailleurs pas caché l’origine de cette opération :

« La venue de Saint-Maximin ? C’est grâce à ma fille qui voulait un maillot ! Je lui ai dit de venir quatre mois et que ça allait lui ouvrir beaucoup plus de portes. Il a fait beaucoup d’efforts pour venir. »

Des mots qui soulignent à la fois l’implication du joueur pour rejoindre Lens et l’état d’esprit familial qui entoure certaines décisions du club.

Lens toujours en course pour le titre

Au-delà de l’anecdote, l’arrivée de Saint-Maximin s’inscrit dans une ambition sportive claire. Les Sang et Or restent à seulement deux points du PSG, confirmant qu’ils sont plus que jamais engagés dans la lutte pour le sommet de la Ligue 1.

Si la réussite sportive suit l’histoire humaine, ce transfert pourrait bien devenir l’un des symboles forts de la saison lensoise.