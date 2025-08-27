OM Mercato : c’est confirmé pour Hamed Traoré, les dessous du deal dévoilés

L’ancien auxerrois devrait bien rejoindre l’OM.

Journée agitée à l’OM, côté Mercato… Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mis un terme à la piste Dani Ceballos, le joueur du Real Madrid ayant opéré une volte face après avoir poussé pour rejoindre le club phocéen.

Traoré devrait coûter 7 millions d’euros à l’OM

Mais l’OM est en passe de finaliser l’arrivée d’un autre milieu de terrain en la personne d’Hamed Traoré. Fabrizio Romano confirme que l’OM et Bournemouth ont trouvé un accord pour la venue du joueur, auteur d’une grosse saison en L1 l’an dernier avec Auxerre. Il s’agirait d’un transfert à hauteur de 7 millions d’euros. Attendu dès cette fin de semaine à Marseille, Traoré parapherait un contrat de 5 ans, Bournemouth conservant 50 % de ses droits.