RC Lens : Thauvin vise la Coupe du monde avec les Bleus, son appel du pied à Deschamps

Par Laurent Hess - 8 Fév 2026, 09:00
Florian Thauvin n’a jamais caché ses ambitions. Après un début de saison remarqué sous le maillot du RC Lens, l’attaquant affiche plus que jamais ses rêves tricolores. Brillant et décisif lors de la victoire face à Rennes, il confirme son retour au premier plan, tout en gardant les yeux rivés sur le sommet du football mondial : la Coupe du monde 2026.

Un come-back remarqué en équipe de France

De retour avec les Bleus cette saison, Thauvin profite de sa dynamique lensoise pour viser plus haut, lui qui s’impose de nouveau comme l’un des moteurs offensifs du club nordiste. Son implication ne passe pas inaperçue. Face à Rennes, il a une nouvelle fois pesé sur la rencontre, illustrant son influence retrouvée. Une trajectoire à rebondissements, à l’image d’un joueur qui n’a jamais lâché malgré sa performance décevante face à l’OM quelques semaines auparavant.

Thauvin dévoile ses ambitions pour la Coupe du monde

Lancé au micro de beIN, Florian Thauvin ne fait plus de détour lorsqu’il évoque son horizon : « La CDM ? Bien évidemment. Tant que je serai sur les terrains, ça sera un objectif pour moi. J’aime l’EDF plus que tout. C’est le graal, mais ça passe par des perf, un leadership sur le terrain et c’est un travail du quotidien. Il reste du temps avec la liste. On travaille et on verra ce qu’il se passera. »

Conscient de la concurrence féroce qui règne dans le secteur offensif français, Thauvin s’appuie sur ses atouts pour convaincre et rester dans les esprits du sélectionneur.

  • Des performances régulières en Ligue 1 avec le RC Lens
  • Un leadership affirmé sur le terrain
  • Une implication sans faille dans le travail quotidien

Le joueur sait que la route est encore longue, mais il ne veut rien céder jusqu’à l’annonce de la liste finale. Sa détermination et sa passion visent à faire la différence dans un groupe France toujours plus compétitif. En attendant, Florian Thauvin reste concentré sur son objectif. Sa saison avec Lens et son appel en équipe de France de Florian Thauvin l’encouragent à croire que tout est possible.

