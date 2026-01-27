RC Lens : après son match face à l’OM, Thauvin doit-il faire un petit tour sur le banc ?

Vraiment pas rayonnant face à l’OM, et cerné par un excellent Facundo Medina, Florian Thauvin a été très décevant au Vélodrome sous les yeux de son ancien public. Mérite-t-il de faire un petit tour sur le banc ? C’est notre débat.

« Et pour mettre qui à sa place ? »

« Thauvin cristallise les critiques sur certains matchs, mais surtout après sa prestation très décevante face à l’OM. Dès lors, on peut voir beaucoup de supporters se poser la question d’un petit tour sur le banc, et on se l’est également posée ici. Mais je vais répondre par une autre question : Thauvin sur le banc, d’accord, mais pour mettre qui à la place ? Sotoca ? Sima ? Bermont ? Aujourd’hui, aucun ne montre qu’il peut tenir une place de titulaire en soutien de l’attaquant. Et même si Sima semble monter en puissance, je ne le vois pas du tout comme un titulaire pour l’instant.

La seule solution pour mettre Thauvin sur le banc passe par un changement de système, en densifiant le milieu par exemple, notamment avec Haidara, puis Saïd et Édouard devant. Même si je trouve Thauvin sur courant alternatif, et que je suis le premier à l’avoir pointé du doigt pour sa prestation contre Marseille, il peut être le seul joueur avec la capacité de changer un match à lui seul. Un peu comme face à Angers où il débloque la partie sur une très belle frappe. Malgré tout, je ne suis quand même pas fermé à cette option, surtout que je n’ai pas trop apprécié sa sortie où il prend tout son temps alors que son équipe est menée 3-0. Je pense que l’arrivée de Masuaku (même si pour moi la priorité restait un défenseur central) et le retour d’Haidara va faire du bien. En attendant, Thauvin ne sera pas du voyage à Troyes pour le 8e de Coupe de France ».

William TERTRIN

« ça va revenir ! »

« La soirée vécue par Thauvin a été aussi délicate pour lui que décevante, pour tout le monde. Clairement, le gaucher est passé à côté de ses grandes retrouvailles avec le Vélodrome. Il n’a pas été bon du tout. Mais de là à se faire siffler… On brûle vite ce que l’on a aimé, à Marseille comme ailleurs.

Après, est-ce que Sage doit mettre Thauvin sur le banc ? C’est à lui de voir ! Peut-être que le joueur (32 ans) en a besoin parce qu’il tire la langue. Voire même pour qu’il se remette un peu en cause, histoire de le titiller. Mais bon, on parle quand même d’un joueur qui a marqué il y a cinq journées, et signé un doublé il y a six journées. Thauvin n’a pas trouvé le chemin lors des quatre derniers matchs du RCL mais il pointe à 5 buts et 1 passe décisive. Ce n’est pas si mal. Son apport ne se limite pas au terrain. Si le Racing est 2e de L1, il n’y est pas étranger. Et je me souviens que la dernière fois où son cas faisait débat, il avait répondu aux critiques en marquant. C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter ! »

Laurent HESS