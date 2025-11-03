On en sait plus sur la nouvelle recrue italienne de l’OM…

Federico Balzaretti, qui vient de résilier son contrat avec l’AS Roma, devrait intégrer l’organigramme de l’OM dans les prochains jours, comme révélé par Foot Mercato. Le dirigeant italien de 43 ans, qui parle français couramment, va venir apporter son savoir-faire auprès des dirigeants marseillais, et RMC confirme l’info tout en apportant quelques précisions.

Balzaretti sera directeur sportif adjoint de l’OM, aux côtés de Benatia

Balzaretti s’apprête à rejoindre l’OM comme directeur sportif adjoint. L’Italien est un proche de Medhi Benatia après avoir joué avec lui à la Roma, et « il sera en charge du scouting avec autour de lui une équipe en train d’être recrutée, et du mercato en relation étroite avec le directeur du football et Longoria ». Plusieurs scouts devraient donc l’accompagner à Marseille.