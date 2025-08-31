L’OM aurait trouvé un accord avec le défenseur de Leipzig…

Ce dimanche soir, l’OM se déplace sur le terrain de l’OL mais l’avant Olympico est marqué par une chaude actu Mercato à Marseille. Le club phocéen a officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, et il dispose d’un accord avec Emerson Palmieri et Edon Zhegrova. Mais aussi avec Lutsharel Geertruida.

Sunderland veut aussi Geertruida

Selon Foot Mercato, le défenseur du RB Leipzig veut venir à l’OM, qui tente de trouver un accord avec le club allemand. Dans ce dossier, le duo Longoria-Benatia doit composer avec la concurrence de Sunderland, entré dans la danse.